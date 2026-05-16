أزمة قطاع الكيماويات في أوروبا: تهديدات الانهيار وتحديات التنافسية العالمية

تحليل شامل للأزمة التي تعصف بصناعة الكيماويات الأوروبية نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والمنافسة الصينية، وتأثير ذلك على ميناء روتردام والأمن الصناعي للقارة.

يواجه قطاع الصناعات الكيميائية في القارة الأوروبية واحدة من أقسى الأزمات في تاريخه الحديث، حيث تضافرت مجموعة من العوامل ال اقتصاد ية والجيوسياسية لتضع هذا القطاع الحيوي على حافة الانهيار.

تتجلى هذه المعاناة بوضوح في ميناء روتردام، الذي يعد القلب النابض لصناعة الكيماويات العالمية، حيث كشف تقرير مفصل لصحيفة فاينانشيال تايمز أن الضغوط المتزايدة أدت بالفعل إلى توقف شركتين من أصل عشر شركات تعمل في الميناء. هذه الحادثة ليست مجرد خسارة تجارية عابرة، بل هي مؤشر خطير على هشاشة البنية التحتية الصناعية الأوروبية أمام الصدمات الخارجية.

وقد ساهمت التوترات الجيوسياسية، لا سيما الصراعات المرتبطة بإيران، في مضاعفة تكاليف الطاقة وتقلب أسعار المواد الخام الأساسية مثل النفتا، مما خلق حالة من عدم الاستقرار في أسواق الكيماويات النهائية وجعل المنتجين الأوروبيين في موقف ضعف أمام منافسيهم الدوليين. وبالتعمق في الأرقام والبيانات، يظهر حجم الكارثة التي تحيط بهذا القطاع؛ فقد كشفت رابطة الصناعات الكيميائية الأوروبية (سيفيك) أن وتيرة إغلاق المصانع في أنحاء القارة تضاعفت ست مرات خلال السنوات الأربع الماضية، ما أدى إلى فقدان نحو عشرة بالمائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية الأوروبية.

هذا التراجع لم يتوقف عند حدود الإنتاج، بل امتد ليشمل سوق العمل، حيث فقد حوالي عشرين ألف عامل وظائفهم. والأكثر إثارة للقلق هو الانهيار الحاد في تدفق الاستثمارات، حيث انخفضت بنسبة تتجاوز ثمانين بالمائة خلال العام الماضي وحده.

ويرجع قادة الصناعة هذا التدهور إلى تكاليف الطاقة المرتفعة في أوروبا، والتي تصل تاريخياً إلى ضعف تكلفتها في الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى البيروقراطية في إجراءات الترخيص والتشريعات المناخية الصارمة التي، رغم أهميتها البيئية، أصبحت تشكل عبئاً تنافسياً ثقيلاً يعيق إنتاج مواد أساسية لا غنى عنها مثل الكلور المخصص لتنقية المياه والفينولات المستخدمة في الإلكترونيات. إن الخطورة الحقيقية تكمن في طبيعة الصناعة الكيميائية التي تعتمد على نظام التجمعات الصناعية المترابطة، حيث تعمل الشركات في شبكة تكاملية تعتمد فيها شركة على مخلفات أو منتجات شركة أخرى كمواد خام.

هذا الترابط يحول أي إغلاق بسيط إلى سلسلة من الانهيارات المتتالية، وهو ما وصفه الخبراء بلعبة برج جينجا المترنح. ففي روتردام، أدى إغلاق منشآت تابعة لشركات مثل ترونوكس وويستليك كوربوريشن إلى تراجع الطلب على الكلور الذي تنتجه شركة نوبيان. وإذا ما تعرضت نوبيان للإغلاق، فإن الشركات المحلية الأخرى ستجد نفسها مضطرة لاستيراد المواد الخام من الخارج بتكاليف باهظة، مما يهدد استقرار سلاسل القيمة في مدن أخرى مثل أنتويرب ومناطق صناعية حيوية في ألمانيا تخدم قطاع السيارات.

ومن ناحية أخرى، برزت قضية التبعية للصين كواحدة من أكبر نقاط الضعف في الأمن القومي الصناعي لأوروبا. لقد كشفت جائحة كوفيد-19 عن عجز أوروبي صادم في إنتاج الأدوية الأساسية مثل الباراسيتامول بسبب الاعتماد الكلي على المكونات الفعالة المستوردة من الصين. هذا الاعتماد لم يقتصر على الأدوية، بل امتد ليشمل المركبات الكيميائية الحيوية، حيث أغرقت المنتجات الصينية الرخيصة الأسواق الأوروبية، مما أدى إلى تآكل الحصة السوقية للمنتجين المحليين.

ورغم أن بعض التوترات التجارية قد توفر انفراجة مؤقتة، إلا أن الفجوة في تكاليف الإنتاج والبيئة التنظيمية لا تزال تجعل المنافسة غير عادلة لصالح الجانب الآسيوي. وفي هذا السياق، تبرز تجربة المملكة المتحدة كتحذير صارخ لما قد يؤول إليه حال أوروبا إذا استمر إهمال الاستثمارات.

فقد تحول القطاع الكيميائي البريطاني، الذي كان يوماً ما رائداً عالمياً، إلى مجرد ظل لما كان عليه نتيجة سياسات خاطئة ونقص حاد في التحديثات التقنية، مما أدى إلى تراجع إنتاج الأمونيا والاعتماد على منشآت كلور متهالكة. واليوم، تشير التوقعات إلى انخفاض إضافي في إنتاج الكيماويات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنسبة 2.2% بحلول عام 2026.

يضع هذا الوضع القارة الأوروبية أمام خيار مصيري: إما إعادة تنشيط قدراتها الإنتاجية وتحمل تكلفة التحول نحو الاستقلال الصناعي، أو القبول بالتحول الكامل نحو اقتصاد الخدمات، مما يعني التخلي نهائياً عن قوتها التصنيعية ومكانتها كمركز عالمي للصناعات الكيميائية





صناعة الكيماويات الاتحاد الأوروبي أزمة الطاقة الصين ميناء روتردام

