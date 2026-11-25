يواجه جوش آيك إيغيزي أزمة الإسكان في لاغوس ويقرر البناء بجزيرة تاركوا باي، في ظل ارتفاع الإيجارات عالمياً واحتجاجات أوروبا وسفر الإسبانية ماريكارمن أباسكال.

قرر الفنان والمصمم النيجيري جوش آيك إيغيزي ، البالغ من العمر 33 عاماً، بناء منزله الخاص في جزيرة تاركوا باي ، بعد أن فشل في العثور على مأوى ميسور التكلفة في مدينة لاغوس. يعكس هذا القرار الواقع القاسي الذي يعيشه الكثيرون في المدينة النيجيرية، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى دفع الشباب نحو حلول غير تقليدية للبقاء في المدينة التي عاشوا فيها طوال حياتهم.

ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الشباب للابتعاد عن المراكز

كان جوش آيك إيغيزي يدفع سابقاً 800 ألف نايرا سنوياً، ما يعادل نحو 600 دولار أمريكي، مقابل شقة من ثلاث غرف في لاغوس. ولكن أثناء بحثه عن مكان جديد، وجد أن تكلفة استئجار استوديو تقترب من أربعة ملايين نايرا عند إضافة رسوم الوكالات والخدمات. أدى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى إجباره على اتخاذ قرار جريء بالبناء بدلاً من الاستئجار، مستغلاً فرصة التوفر في المناطق النائية.

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يقول جوش إن الدافع الأكبر للتحول إلى جزيرة تاركوا باي كان الحصول على قيمة أفضل مقابل المال. فالمنطقة توفر مساحات أكبر بتكاليف أقل بكثير مقارنة بمناطق لاغوس المزدحمة. ورغم صعوبة الوصول إلى الجزيرة والتي تتطلب استخدام القارب فقط، إلا أن التكلفة الاقتصادية جعلت الخيار منطقياً لعاشق الفن والتصميم الذي يسعى لاستقرار مستدام.

تفاصيل التحديات والبناء في بيئة غير مهيأة

يقع منزل جوش الجديد في الطابق الثاني من مبنى فوق كنيسة، حيث يعمل حالياً على جعله صالحاً للسكن باستخدام مواد بناء معاد تدويرها ينقلها بالقارب. يعيش في الخيمة وسط المساحة أثناء عمليات التجهيز، ولا يتوافر فيه مياه جارية، مما يدفعه لاستخدام مولد للكهرباء. يخطط لإكمال السقف وإنشاء طابق علوي داخلي، بالإضافة إلى إضافة ألواح شمسية وبناء حمام ومرحاض صالحين للاستخدام.

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لا تخلو عمليات البناء من الصعوبات البيئية القاسية. يواجه جوش تحديات كبيرة بسبب الأمطار التي أتلفت بعض مواد البناء، والمياه المالحة القادمة من المحيط التي تسبب الصدأ للأدوات. كما أصبحت البيئة خلال موسم الأمطار خصبة لتكاثر البعوض، بينما تسبب الشمس الحارقة صعوبات إضافية بسبب عدم تغطية السقف بالكامل، مما يعرضه لحروق الشمس المباشرة.

احتجاجات عالمية ومواقف سياسية حيال أزمة السكن

لا يعد جوش آيك إيغيزي الحالة الوحيدة، فالأزمة تمتد لتشمل احتجاجات شبابية عالمية ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وصعوبة الحصول على سكن. شهدت دول أوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان، خلال عطلة نهاية الأسبوع من 20 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني، مظاهرات نظمتها مجموعات حقوق السكن والنقابات. وقد تسببت الأزمة في الدعوة إلى انتخابات مبكرة في إسبانيا في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

في مدريد، أثار إجلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة من العمر 87 عاماً، بسبب ارتفاع الإيجار، احتجاجات وطنية. كانت الشقة التي عاشت فيها لأكثر من 70 عاماً قد استأجرها والدها عام 1956. بعد شراء شركة الاستثمار الصغيرة أورباغيستيون للشقة في عام 2018، رفعت الإيجار من 500 يورو شهرياً إلى 2,650 يورو، ثم خفضته إلى 1,650 يورو، وهو مبلغ يفوق معاشها الشهري بنحو 300 يورو.

ردود الفعل الحكومية والتوقعات المستقبلية للقطاع العقاري

وردًا على الأزمة، نصح نائب حاكم ولاية لاغوس قدري أوبافيمي حمزات الشباب بالعيش مع الأقارب أو مشاركة السكن. لكن الناشط الشبابي أدارامويي مايكل لينين وصف هذا الواقع بنتاج سنوات من إهمال قطاع الإسكان في نيجيريا، مطالباً الحكومة ببناء مساكن عامة منخفضة التكلفة. في المقابل، أعلنت الحكومة النيجيرية عن إجراءات للوصول لصندوق استثمار عقاري وتوفير إسكان اجتماعي.

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تتوقع زيادة كبيرة في الهجرة الخارجية من لاغوس خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. وقد ارتفعت أسعار الإيجارات في مناطق مثل ليكي وإيكيجا بأكثر من 200 في المئة خلال السنوات الأخيرة، وفقاً لمركز الأبحاث تمويل الإسكان في أفريقيا. وفي مدريد، ارتفعت تكاليف الإيجارات بأكثر من 100 في المئة خلال العقد الماضي، مع زيادة 9.2 في المئة في عقود عام 2024 وحدها.