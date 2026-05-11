أزمة إنسانية في السودان: نحو ثلث سكان البلاد نازحون داخليا وخارجيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، أن نحو ثلث سكان السودان أصبحوا نازحين داخليا وخارجيا، في واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقالت المنظمة، في تحديث بيانات نشرته الأحد، إن عدد السودانيين الذين أجبروا على النزوح داخليا أو اللجوء إلى خارج البلاد بلغ نحو 15 مليون شخص، في وقت تتواصل فيه الأزمة الإنسانية بوتيرة متسارعة، وفق شبكة سكاي نيوز.

وأشارت المنظمة إلى أن عدد النازحين داخليا ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال فترة النزاع، مسجلاً زيادة تتجاوز 200 بالمئة، بعدما قفز من 3.8 مليون نازح في عام 2023 إلى نحو 11.58 مليون نازح بحلول عام 2025. وأضافت أن السودان شهد 805 موجات نزوح منذ بداية الحرب، بمعدل موجة نزوح جديدة كل 33 ساعة، فيما سجلت بعض الأشهر ما يصل إلى 88 موجة نزوح.

وبحسب المنظمة، امتدت موجات النزوح إلى جميع أنحاء السودان، حيث لجأ الفارون من النزاع إلى نحو 13 ألف موقع لجوء وإيواء في الولايات السودانية الثماني عشرة. وتشير المنظمة إلى أن نحو 8.9 مليون شخص ما زالوا نازحين داخل السودان، رغم تراجع العدد بنسبة 23 بالمئة مقارنة بذروة الأزمة، إلا أنه لا يزال يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.

في المقابل، كشفت البيانات عن عودة قرابة 4 ملايين شخص إلى مناطقهم، بينهم 83 بالمئة عادوا من النزوح الداخلي، و17 بالمئة عادوا من دول اللجوء. وتابعت المنظمة أن أزمة النزوح لم تعد مرتبطة بالحرب وحدها، إذ أجبرت الكوارث الطبيعية، خاصة الفيضانات والحرائق، أكثر من ربع مليون شخص على مغادرة مناطقهم. ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 حرباً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتسببت في كارثة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم





