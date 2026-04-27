أزمة صواريخ اعتراضية في إسرائيل وتأييد تعديلات التأمينات الاجتماعية في مصر

كشف عن أزمة حادة في مخزون الصواريخ الاعتراضية لدى إسرائيل بالتزامن مع تأييد برلماني مصري لمشروع قانون تعديل التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تواجه إسرائيل أزمة حادة في مخزون الصواريخ الاعتراضية المستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي ، وهو ما يثير قلقًا متزايدًا في ظل التهديدات الأمنية المستمرة التي تواجهها.

وقد كشف مسؤولون إسرائيليون عن أن النقص في هذه الصواريخ قد يؤثر بشكل كبير على قدرة البلاد على التصدي للهجمات الصاروخية من قبل الجماعات المسلحة في المنطقة، بما في ذلك حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة. وتأتي هذه الأزمة في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات، مع استمرار الاشتباكات الحدودية والتهديدات المتبادلة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية واللبنانية.

ويعود سبب هذه الأزمة إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة إنتاج هذه الصواريخ، والطلب المتزايد عليها من قبل دول أخرى، والقيود المفروضة على بعض الشركات المصنعة بسبب العقوبات الدولية. كما أن الحرب المستمرة في أوكرانيا قد أدت إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما أثر على قدرة إسرائيل على الحصول على هذه الصواريخ في الوقت المناسب. وقد حاولت إسرائيل في الآونة الأخيرة زيادة إنتاجها المحلي من هذه الصواريخ، ولكن هذا لم يكن كافيًا لسد النقص الحاد في المخزون.

وتدرس الحكومة الإسرائيلية حاليًا عدة خيارات لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك التفاوض مع الولايات المتحدة لشراء المزيد من الصواريخ، والبحث عن مصادر بديلة للإمداد، وتطوير أنظمة دفاع جوي جديدة أكثر فعالية. وفي سياق منفصل، أيد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا على أهمية هذا الملف الذي يمس حياة ملايين الأسر المصرية.

وأشار إلى أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية ضروري لضمان حياة كريمة لكبار السن وتعزيز الحماية الاجتماعية. وأثنى غنيم على جهود الحكومة في زيادة القسط السنوي المسدد للهيئة القومية للتأمينات إلى 238.5 مليار جنيه، ورفع معدل الزيادة إلى 7%، مما يدعم قدرة المنظومة على الوفاء بالتزاماتها. وفي الوقت نفسه، دعا إلى إعادة النظر في شروط المعاش المبكر وتنفيذ الخطة التدريجية لرفع سن التقاعد إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، بالإضافة إلى توفير مظلة تأمينية لربات البيوت.

وأكد على أهمية الرقابة على استثمار أموال التأمينات لتحقيق أفضل العوائد لأصحاب المعاشات. وأضاف أن فلسفة القانون يجب أن تقوم على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. كما أكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ على أن زيادة المعاش مع معدل التضخم هو حق أصيل كفله الدستور، ويجب أن يكون أولوية قصوى للحكومة





