أزمة الطاقة العالمية: الحرب في إيران ترفع أسعار النفط وتهدد الأمن الغذائي

تستمر أزمة الطاقة العالمية في التفاقم، حيث أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي ويسلط الضوء على الانقسام بين الدول المتمسكة بالوقود الأحفوري والدول التي تتجه نحو الطاقة النظيفة. يستعرض التقرير التحديات التي تواجه الدول في ظل هذه الأزمة، مع التركيز على استراتيجيات التحول إلى الطاقة المتجددة وتأثير الصراع على الاقتصاد العالمي.

تتجه الأنظار اليوم نحو تداعيات الأزمة العالمية الجديدة التي كشفت عن استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، حيث أدت الحرب في إيران إلى ارتفاع أسعار النفط و الغاز لمستويات قياسية، مما أثّر على الاقتصاد ات العالمية والدول المنتجة. الصحف العالمية، مثل 'الجارديان'، أشارت إلى تجاوز سعر برميل النفط حاجز الـ110 دولارات مع توقعات بوصوله إلى 150 دولارًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً نتيجة أزمة الأسمدة، مما دفع برنامج الغذاء العالمي إلى التحذير من وصول انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة.

هذه الأزمة، التي تعد الثالثة من نوعها خلال ست سنوات بعد جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا، أبرزت الانقسام بين 'دول الكهرباء' التي تتجه نحو الطاقة النظيفة، و'الدول النفطية' التي تتمسك بالوقود الأحفوري، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي والجيوسياسي. \في خضم هذه الأزمة، تبرز تحولات متباينة في استراتيجيات الدول المتعلقة بالطاقة. فبينما تجاوز إنتاج الكهرباء من المصادر منخفضة الكربون إنتاج الفحم لأول مرة العام الماضي، لا تزال أسعار النفط المرتفعة تمنح الدول المنتجة مكاسب ضخمة. الولايات المتحدة تتوقع عوائد إضافية بقيمة 60 مليار دولار، وروسيا تجني 150 مليون دولار يومياً. على الجانب الآخر، تقود الصين التحول نحو الطاقة المتجددة، إذ أضافت مئات الجيجاواط من طاقة الرياح والشمس، وأصبحت التقنيات الخضراء تشكل أكثر من عُشر صادراتها. الهند أيضاً أعلنت عن خطة جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون بحلول 2035، رغم استمرار اعتمادها الكبير على الفحم. دول أخرى، مثل ألمانيا واليابان، تتأرجح بين التزاماتها المناخية واعتبارات الطاقة التقليدية. بينما تواجه دول مثل إندونيسيا تحديات في تطبيق خطط 'الانتقال العادل' بسبب المصالح الاقتصادية المرتبطة بالفحم، وتواجه إيران تحديات مضاعفة بعد الحرب، مع احتمال أن يؤدي إعادة بناء بنيتها التحتية إلى تقليل تسربات الميثان الهائلة.\من ناحية أخرى، تبرز تحديات مختلفة تواجه الدول في هذا السياق المعقد. الولايات المتحدة تعاني من تناقض واضح، حيث يشهد الاقتصاد الأخضر ازدهاراً من جهة، بينما تعيد السياسات الاتحادية دعم النفط والغاز من جهة أخرى. في روسيا، لا يظهر أي التزام فعلي بالتحول المناخي، مع استمرار تسربات الميثان الضخمة. يحذر الخبراء من أن خفض الميثان هو أسرع وسيلة لإبطاء الاحترار العالمي، وأن ترك التحول الأخضر لقوى السوق وحدها لن ينجح دون تدخل حكومي واسع. يرى المحللون أن انخفاض انبعاثات الصين قد يكون بداية اتجاه مستدام، خاصة مع توسع إنتاج البطاريات الذي قد يقلل الاعتماد على الفحم. في الختام، وعلى الرغم من أن الحرب قد تنتهي قريباً، فإن آثارها ستحدد مسار العالم: إما تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة، أو الغرق أكثر في الاعتماد على النفط، فيما يلوح في الأفق خطر أكبر إذا تجاوز الاحترار العالمي درجتين مئويتين خلال العقدين المقبلين.





Shorouk_News / 🏆 13. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أزمة طاقة النفط الغاز الأمن الغذائي الطاقة المتجددة الحرب في إيران التغير المناخي

United States Latest News, United States Headlines