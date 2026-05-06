أزمة الطاقة العالمية: إسرائيل تزود ألمانيا بالكيروسين وسط تصاعد التوترات في مضيق هرمز

أعلن طارق فهمي، الخبير السياسي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القدرة على إسقاط النظام الإيراني لكنها لا ترغب في القيام بذلك، مشيرا إلى أن واشنطن تفضل الحفاظ على التوازن الاستراتيجي في المنطقة.

وفي سياق متصل، نفى مكتب الرئيس الإيراني وجود أي خلاف مع الحرس الثوري، مؤكدا أن جميع القرارات تُتخذ بالإجماع بين مختلف فئات القيادة. وفي الوقت نفسه، تعرض إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، لإصابة خطيرة في نهاية مباراة ضد فريق إنبي، مما أثار قلق المحبين والمتابعين.

وأشار البيان المشترك لوزارتي الخارجية والطاقة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد أبلغ نظيرته الألمانية كاترينا رايشه بهذه الخطوة خلال زيارته الأخيرة إلى برلين. كما أكد وزير النقل الألماني باتريك شنايدر أن ألمانيا لا تواجه نقصا في الكيروسين، مشيرا إلى وجود مصافي كافية لإنتاج الوقود. وفي أبريل الماضي، ناقش مجلس الأمن القومي الألماني أزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب مع إيران، حيث أكد المشاركون أن مخزونات الكيروسين كانت كافية في المستقبل المنظور.

ومع ذلك، حذر خبراء من ارتفاع أسعار الكيروسين بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب في أواخر فبراير، محذرين من احتمال حدوث نقص في ألمانيا في حال استمرار الأزمة





