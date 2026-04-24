أزمة صحية حادة في إيران بعد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية

الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يحذر من تدهور الوضع الصحي في إيران بسبب القصف المستمر ونقص المعدات الطبية والموارد، ويطلق نداءً لجمع التبرعات لدعم 10 ملايين شخص.

تواجه إيران أزمة صحية حادة ومتفاقمة في أعقاب الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. هذا ما أكده الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر و الهلال الأحمر ، محذرًا من أن تداعيات القصف المستمر قد تؤثر بشكل كبير على قدرة النظام الصحي ال إيران ي على تقديم الرعاية للسكان لعدة أشهر، وربما لسنوات قادمة.

صرح كريستيان كورتيز كاردوزا، نائب المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد عودته من زيارة استمرت أربعة أيام لإيران، بأن الوضع الإنساني والصحي يتدهور بسرعة. وأشار إلى أن وقف إطلاق النار، حتى في حال تحقيقه، لا يعني بالضرورة نهاية المعاناة أو انتهاء الأزمة، بل هو مجرد خطوة أولى نحو التعافي.

التقارير الواردة من إيران تشير إلى أن مئات العيادات والمستشفيات والمرافق الصحية قد دُمرت أو تضررت بشدة، مما أدى إلى نقص حاد في الخدمات الطبية الأساسية. هذا النقص يمتد ليشمل المعدات الطبية الحيوية، مثل أجهزة غسيل الكلى والأطراف الصناعية، مما يهدد حياة المرضى الذين يعتمدون على هذه الأجهزة للبقاء على قيد الحياة. كما أن سلاسل التوريد للمواد الخام الضرورية لإنتاج هذه المعدات قد تعطلت بشكل كبير، مما يزيد من تفاقم الوضع.

على سبيل المثال، أحد المصانع الرئيسية التي تنتج فلاتر وأجهزة غسيل الكلى، والذي يغطي 60% من احتياجات البلاد، يمتلك حاليًا مخزونًا من المواد الخام يكفي لمدة ثلاثة أشهر فقط. بعد ذلك، سيواجه المصنع صعوبات كبيرة في الاستمرار في الإنتاج، مما سيؤدي إلى تفاقم النقص في أجهزة غسيل الكلى. في ظل هذه الظروف الصعبة، تلعب جمعية الهلال الأحمر الإيراني دورًا حيويًا في تقديم المساعدة الطبية والإنسانية للمتضررين.

يقوم مسعفو الهلال الأحمر بعلاج الجرحى في أعقاب الهجمات، والمشاركة في البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وتقديم المساعدة للنازحين الذين فقدوا منازلهم. كما توفر الجمعية الدعم النفسي للمتضررين من الصدمات النفسية التي تسببها الحرب. ومع ذلك، فإن قدرة الهلال الأحمر الإيراني على الاستجابة لهذه الأزمة محدودة بسبب نقص الموارد والتمويل.

أطلق الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حملة لجمع 120 مليون فرنك سويسري (حوالي 150 مليون دولار أمريكي) لدعم إيران، ولكن حتى الآن لم يتم جمع سوى 4% من المبلغ المستهدف. يهدف هذا التمويل إلى دعم حوالي 10 ملايين شخص في إيران خلال الأشهر القادمة، من خلال توفير الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية الأساسية. إن تحقيق هذا الهدف يتطلب تضافر الجهود الدولية وزيادة التبرعات من الدول والمنظمات المانحة.

الوضع في إيران يمثل تحديًا إنسانيًا كبيرًا يتطلب استجابة عاجلة وفعالة من المجتمع الدولي. إن عدم توفير المساعدة اللازمة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية وزيادة المعاناة الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار القصف والدمار سيؤدي إلى تدهور البنية التحتية الصحية في إيران، مما سيجعل من الصعب على البلاد التعافي من هذه الأزمة في المستقبل. لذلك، من الضروري وقف القصف فورًا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في إيران.

يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حماية المدنيين وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم في ظل هذه الظروف الصعبة. إن تجاهل هذه الأزمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعب الإيراني وعلى الاستقرار الإقليمي





