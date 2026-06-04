أزمة قطاع شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج بسبب اشتراطات قانون العمل الجديد

تحذيرات من انهيار قطاع تصدير العمالة المصرية للخارج نتيجة التعديلات المالية والإدارية القاسية في اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد التي دفعت شركات كبرى للتخارج أو العرض للبيع.

يشهد قطاع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج حالة من القلق والارتباك الشديدين في الآونة الأخيرة، حيث حذر عدد كبير من العاملين والمستثمرين في هذا المجال من تزايد موجة التخارج من السوق بشكل غير مسبوق.

تعود هذه الأزمة إلى صعوبة استيفاء الاشتراطات الصارمة التي فرضتها اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، والتي بدأ العمل بها فعلياً منذ سبتمبر من عام ألفين وخمسة وعشرين. ويأتي هذا التخوف في وقت يمثل فيه تصدير العمالة ركيزة أساسية من ركائز الدخل القومي المصري ومورداً حيوياً للعملة الصعبة، إذ تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تحقيق قفزة نوعية في تحويلات العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو خمسة وعشرين ملياراً وستمائة مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام المالي الحالي، بزيادة قدرها ثمانية وعشرون فاصل أربعة بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يجعل أي اهتزاز في هذا القطاع خطراً يهدد تدفقات دولارية هامة تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

تتمثل المعضلة الأساسية في القفزات المالية الكبيرة التي فرضتها اللائحة الجديدة، حيث ألزمت الشركات بتقديم خطاب ضمان بنكي كحد أدنى يصل إلى مليون ومائتي ألف جنيه مصري لوزارة العمل، بعد أن كانت هذه المبالغ تتراوح سابقاً ما بين خمسين إلى مائة ألف جنيه فقط. هذا الارتفاع المفاجئ أدى إلى استنزاف السيولة النقدية للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تجميد مبالغ ضخمة في البنوك لفترات طويلة دون عائد ملموس.

علاوة على ذلك، رفعت اللائحة الحد الأدنى لرأس مال الشركات من مائة ألف جنيه إلى خمسمائة ألف جنيه، كما غيرت نظام تراخيص مزاولة المهنة لتصبح سنوية بدلاً من أن تكون صالحة لمدة خمس سنوات كما كان متبعاً في السابق. وأشار منير المصري، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن هذه الأموال تظل مجمدة تماماً في المصارف ولا يستردها صاحب الشركة إلا عند التخارج النهائي من القطاع، مما يجعل الاستمرار في النشاط عبئاً مالياً لا يطاق للكثيرين، خاصة مع تعقيدات استخراج التراخيص التي كانت تستغرق سابقاً من تسعة أشهر إلى عام كامل، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول جدوى تجديد الترخيص بشكل سنوي.

إلى جانب الأعباء المالية، واجهت الشركات ضربة أخرى تمثلت في خفض نسبة الأتعاب الإدارية التي تتقاضاها من العمال مقابل توظيفهم بالخارج، حيث تم تخفيضها من اثنين بالمائة إلى واحد بالمائة من قيمة الراتب السنوي، مما أدى إلى تراجع الإيرادات إلى النصف تقريباً في بعض الحالات. وفي الوقت الذي تزايدت فيه المصروفات التشغيلية والضمانات بأكثر من عشرة أضعاف، تراجعت القيمة السوقية لشركات التوظيف بنحو ثلاثين بالمائة، مما دفع بعض الشركات العريقة والكبرى إلى عرض نفسها للبيع في السوق لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات الجديدة.

كما أصبحت الشركات في حالة من عدم اليقين بشأن قدرتها على إبرام تعاقدات طويلة الأجل مع الشركاء والشركات الأجنبية، نظراً لأن التجديد السنوي للترخيص يرتبط بحجم الأعمال السنوي دون تحديد حد أدنى واضح، مما يترك أصحاب الأعمال في حالة من الحيرة والقلق الدائم حول مصير استثماراتهم. من الناحية القانونية والإجرائية، يرى المتضررون أن التعديلات الجديدة انتقلت بالعقوبات من مجرد غرامات مالية بسيطة إلى إجراءات رادعة تصل إلى إلغاء التراخيص أو تجميد النشاط بالكامل عند حدوث أي مخالفة إدارية.

وأفادت تقارير أن وزارة العمل قد أوقفت بالفعل نشاط نحو ثلاثين شركة منذ تطبيق القانون، ورغم عودة بعضها بعد توفيق الأوضاع، إلا أن حالة من الرعب تسود القطاع. وقد طالب حمدي إمام، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال أصحاب شركات التوظيف، وزير العمل بضرورة مد المهلة الممنوحة لتوفيق الأوضاع، والتي تنتهي في نهاية أغسطس المقبل، وذلك لتفادي انهيار شامل لهذا القطاع الحيوي الذي يخدم آلاف الشباب المصريين الساعين للعمل في الخارج.

وفي المقابل، ساد الصمت أروقة لجنتي القوى العاملة في مجلسي النواب والشيوخ، حيث رفض المسؤولون التعليق على هذه الشكاوى، مما يزيد من حالة التوتر والقلق بين المستثمرين في مجال تصدير القوى العاملة الذين يطالبون بإعادة النظر في هذه التشريعات لضمان استدامة النشاط





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