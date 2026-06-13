أساسيات تخزين الطعام في الثلاجة لتجنب الأمراض

استعرض أهم الأخطاء في تخزين الأطعمة داخل الثلاجة مع النصائح العملية لتطبيقها، وتجنب التسمم الغذائي والحفاظ على صحة الأسرة

تُعد ال ثلاجة مفتاحاً أساسيًا في المحافظة على طعامنا طازجًا وآمنًا، ومع ذلك كثيرٌ من الناس يتركون ال أخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى تلوث الأطعمة وحتى التسمم الغذائي خاصةً في مواسم الحرارة العالية.

من المهم أن نعرف ما هي هذه الأخطاء وكيفية تجنبها لضمان صحة أسرتنا. في هذا المقال سيتم تلخيص أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الناس أثناء تخزين الأطعمة في الثلاجة مع إرشادات عملية للتصدي لها، حسب ما أوضح خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس في تصريحات مميزة لصدى البلد. أولاً، لا يجب وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة.

يعتقد البعض أن نقل الطعام من الموقد أو الفرن إلى الثلاجة فوراً هو الأفضل، لكن هذا يزيد من درجة حرارة الجهاز ويُخلّق بيئة غير ملائمة للحمولة، مما يساهم في انتشار البكتيريا. الحل هو ترك الطعام ليبرد قليلاً على درجة حرارة الغرفة ثم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة ووضعها في أوعية مغلقة سريعا، ولا يتجاوز ذلك ساعتين من وقت الطهي. ثانيًا، تجنب تكديس الثلاجة.

عندما تكون المأكولات ملأى، يمنع ذلك تدفق الهواء البارد داخلها، ويترتب عليه وجود مناطق أكثر حرارة تحفّز نمو الكائنات الدقيقة. لذلك يجب ترك مسافة كافية بين الأغراض، وتنظيم الرفوف لتتيح وصول الهواء البارد إلى جميع الأصعدة. ثالثًا، لا{ياستخدم علنًا لتخزين اللح عن تخزين اللحوم النيئة ذات الدهون بالقرب من الأطعمة الجاهزة. يمكن للسوائل أن تسرب من اللحوم النيئة لقطع من الطعام المجهز مثل السلطات، مما يُكسب فرصة للبكتيريا لنموها على الأطباق الجاهزة.

يُستحسن وضع اللحوم النيئة في عبوات محكمة الإغلاق واختيار الرف السفلي في الثلاجة لتفادي ذلك. رابعاً، درجة حرارة الثلاجة لا بد أن تكون دقيقة. فالعوامل القليلة التي يزعم البعض أنها تجعل الثلاجة باردة لا تكفي إلا حين تكون درجة الحرارة في نطاق 4 درجات مئوية أو أقل للبانحار، بينما يجب أن تبقى درجات فريزر على -18 درجة مئوية. ينصح باستخدام ميزان حرارة مخصص للثلاجة للتأكد من عملها بفعالية.

خامسًا، لا تُخزّن بقايا الطعام لأكثر من بضعة أيام. بعض المأكولات قد تكبر بكتيركتة مع مرور الوقت حتى في ظل التبريد. ينصح بأكل البقايا خلال 3 إلى 4 أيام أو تجميدها إذا كان لاستخدامها لاحقًا. ستًا، مكان تخزين البيض مهم.

فالمناطق الموجودة على أبواب الثلاجات تتعرض لتغيرات مستمرة في الحرارة. إذاً لا يُفضَّل وضع البيض في الجهة العلوية من الباب، بل تحفظه داخل علبته الأصلية على رفيع تام. سابعًا، النظافة المنتظمة ضرورية. يكون تسرب السوائل وتراكم بقايا الطعام سببًا رئيسيًا للجراثيم والرائحة الكريهة.

يُنصح بتنظيف الأرصفة والأدراج بانتظام والتخلص من الأطعمة المتهالكة. ثامنًا، استخدم أوعية تخزين مطابقة معايير السلامة الغذائية. قد تنتقل الروائح وتلوث الأطعمة، ما يقلل كفاءة الطعام من حيث الطعم والعناصر الغذائية. فاختر عبوات نظيفة ومغلقة بإحكام، وحط تاريخ التخزين لضمان المعرفة بالكثير.

في ختام المقال، فإن هذه القواعد البسيطة تدفع إلى تعمد البذل في الحفاظ على صحة الأسرة وخفض مخاطر الأمراض التي قد تنتج عن تناول الأطعمة الملوثة. بالنظر إلى أهمية الثلاجة في حياتنا اليومية، لم يُبقِ الوعي الكافي لتطبيق هذه القواعد.





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