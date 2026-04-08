أسامة كمال: 'سلاح المُهل' الأمريكي.. استراتيجية قديمة لإدارة الأزمات

الإعلامي أسامة كمال يكشف عن استراتيجية 'سلاح المُهل' التي تعتمد عليها الإدارة الأمريكية في إدارة الأزمات، مستعرضًا أمثلة تاريخية وتأثيرها على الساحة الدولية.

أكد الإعلامي أسامة كمال أن الأسلوب الذي يتبعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إدارة ال أزمات ، من خلال تحديد مدد زمنية قصيرة، ليس بالأمر الجديد، بل هو امتداد لنهج أمريكي راسخ يعتمد على استغلال الوقت كأداة ضغط فعالة.

وأضاف كمال في برنامجه مساء dmc الذي يذاع على قناة dmc، مساء الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تلجأ إلى ما يعرف بـ 'سلاح المُهل'، حيث تمنح الطرف الآخر فترة زمنية محددة لاتخاذ قرار معين، مع الإشارة بوضوح إلى العواقب الوخيمة التي ستترتب على عدم الالتزام بالمهلة المحددة بعد انقضائها، مشيرًا إلى أن: 'أمريكا تحول الزمن نفسه إلى أداة ضغط؛ الوقت يظل سلاحًا نفسيًا وسياسيًا وإعلاميًا مؤثرًا'. وأوضح أن هذا الأسلوب يندرج ضمن إطار ما يعرف بـ 'الدبلوماسية القسرية'، والتي تقوم على أساس تحديد المطالب بوضوح وربطها بإطار زمني قصير ومحدد، مما يقلل من قدرة الطرف الآخر على المناورة أو محاولة كسب الوقت. كما استعرض كمال عددًا من النماذج التاريخية التي تجسد هذا النهج، وأبرزها أزمة الصواريخ الكوبية في عام 1962، حيث لم يتم الإعلان عن مهلة صريحة، ولكن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة خلق ضغطًا زمنيًا شديدًا أجبر الاتحاد السوفيتي على التراجع والقبول بالحلول. وأشار كذلك إلى أزمة الكويت في عام 1990، عندما منح مجلس الأمن الدولي العراق مهلة محددة للانسحاب من الأراضي الكويتية، موضحًا أن هذه المهلة لم تكن مجرد أداة للضغط، بل كانت وسيلة فعالة لتنظيم المشهد الدولي وتهيئة الرأي العام العالمي للحرب. وأضاف أن الولايات المتحدة استخدمت النهج ذاته بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، عندما طالبت حركة طالبان بتسليم قادة تنظيم القاعدة خلال فترة زمنية قصيرة، وذلك قبل بدء العمليات العسكرية التي استهدفت أفغانستان. وتوقف كمال عند نموذج العراق في عام 2003، حيث منح الرئيس الأمريكي آنذاك صدام حسين مهلة 48 ساعة، معتبرًا أن هذا المثال يوضح كيف يمكن استخدام المهلة كتبرير سياسي للحرب، حتى لو لم تكن تضمن صحة القرار أو الاستقرار في النتائج المترتبة عليه. \وتعمق كمال في شرح أبعاد هذا الأسلوب، مؤكدًا على أنه يتكرر باستمرار عندما تسعى واشنطن للانتقال من مرحلة التفاوض المفتوح إلى مرحلة الحسم السريع، مشيرًا إلى أن نجاح هذا الأسلوب يعتمد بشكل كبير على وضوح المطالب وقابليتها للتنفيذ، بالإضافة إلى القدرة على حشد الدعم المحلي والدولي. وأوضح أن 'سلاح المُهل' لا يقتصر استخدامه على السياسة الخارجية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل الساحة الداخلية الأمريكية، حيث يتم توظيفه لتوحيد الرأي العام وإقناع المؤسسات المختلفة بأن جميع الخيارات السلمية قد استُنفدت، وأن التدخل العسكري أو الإجراءات الحاسمة هي الخيار الوحيد المتاح. وتطرق كمال إلى أهمية الإدراك العميق لهذا الأسلوب وفهم آلياته، مشددًا على ضرورة تحليل المواقف والأزمات بناءً على هذه المعطيات، لتجنب الوقوع في الفخاخ التي تنصبها الدبلوماسية القسرية. وأشار إلى أن فهم هذه الاستراتيجية يمكن أن يساعد في تحديد مسارات التفاوض المحتملة والتوصل إلى حلول سلمية، بدلاً من الانجرار نحو خيارات قد تكون مكلفة وغير فعالة. كما سلط الضوء على الدور المحوري لوسائل الإعلام في نقل الحقائق وتوضيح الصورة، وعدم الانجرار وراء الدعاية التي تستغل الوقت كأداة ضغط، وتعمل على تضليل الرأي العام. وشدد كمال على ضرورة متابعة الأحداث الجارية وتحليلها بشكل نقدي، مع الأخذ في الاعتبار هذه الاستراتيجيات وتأثيراتها المحتملة على الأمن والسلم الدوليين. \وفي سياق متصل، أشار كمال إلى أن هذا الأسلوب يمثل تحديًا كبيرًا للدول التي تواجه ضغوطًا أمريكية، حيث يتطلب منها اتخاذ قرارات سريعة وصعبة في ظل ظروف معقدة، وهو ما قد يؤثر على استقرارها وأمنها القومي. كما نوه إلى أن هذا النهج يثير تساؤلات حول أخلاقيات الدبلوماسية، وهل يجوز استخدام الوقت كسلاح للضغط والإكراه، أم يجب أن تكون الدبلوماسية قائمة على الحوار والتفاوض البناء، وتقديم التنازلات المتبادلة. ولفت كمال إلى أن هذا الأسلوب يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، حيث يتطلب منه التوحد والعمل على إيجاد حلول سلمية للأزمات، والتصدي لمحاولات فرض الإرادة بالقوة، وتقويض مبادئ القانون الدولي. وفي الختام، شدد كمال على ضرورة إدراك أن 'سلاح المُهل' ليس مجرد أداة سياسية، بل هو جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق أهداف محددة، وتحتاج إلى فهم دقيق لتحليلها والتعامل معها بحكمة وروية





