أسامة المسلم يكشف تحديات تحويل رواية جحيم العابرين إلى فيلم سينمائي

الكاتب أسامة المسلم يوضح التحديات الفنية في تكييف رواية جحيم العابرين مع السينما، مؤكداً ضرورة حذف التفاصيل للحفاظ على إيقاع الفيلم وإمتاع الجمهور في صالات العرض.

كشف الكاتب والروائي السعودي أسامة المسلم عن الصعوبات الكبيرة التي واجهت فريق العمل أثناء عملية تحويل نصه الأدبي الناجح " جحيم العابرين" إلى فيلم سينمائي، وذلك في تصريحات أدلى بها على هامش عرض الفيلم خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

التحديات الفنية في التحويل السينمائي

أكد أسامة المسلم أن الحفاظ على الإيقاع السريع والمتعة البصرية للجمهور استلزم اتخاذ قرار صعب وهو التخلي عن بعض التفاصيل الغنية المكتوبة في الرواية الأصلية، معتبراً أن هذه الخطوة تشبه عملية تقطيع من اللحم الحي عند محاولة تقليص الحجم.

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وأوضح الكاتب الفارق الجوهري بين الوسيط الأدبي والسينمائي، مشيراً إلى أن الرواية التي قرأها جمهور كبير تحتوي على تفاصيل أعمق، لكن التنازل عنها كان ضرورياً لصالح بناء فيلم متماسك وجذاب في قاعات العرض.

أساسيات اختيار الإيقاع السريع للجمهور

مبرر الروائي السعودي هذا الاختيار الفني بحقيقة أن طبيعة الفيلم تختلف جذرياً عن الرواية المكتوبة، حيث إن احتواء الفيلم على كل تفاصيل النص الأصلي قد يؤدي إلى جعله مملاً وغير جذاب للمشاهدين في صالات السينما الحديثة.

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وقال المسلم إن الهدف الرئيسي كان جعل رتم الفيلم سريعاً وممتعاً، مما يتطلب حذفاً استراتيجياً للعناصر غير الضرورية التي قد تعطل تسلسل الأحداث أو تبطئ وتيرة العرض السينمائي، وهو ما اتبعه الفريق الإنتاجي بعناية.

تجربة المشاهدين في صالات السينما

ركز أسامة المسلم حديثه على تجربة المشاهدين في صالات السينما، مؤكداً أن راحة الجمهور واستمتاعهم هو المحور الأساسي الذي بنيت عليه القرارات الإبداعية، مما استدعى مراجعة دقيقة للنص لتتوافق مع متطلبات الشاشة الكبيرة.

وقد جاء عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تم عرض العمل على شاشة كبيرة أمام جمهور واسع يتراوح بين النقاد والمحبين للأدب والسينما، مما منح الكاتب فرصة لتقديم رؤيته حول عملية الإبداع المتعددة الوسائط.