أسباب رفع عداد الكهرباء نهائيا وتحذيرات للمواطنين

يستعرض التقرير الحالات التي تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء بشكل نهائي وفقا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، مع نصائح لتجنب الغرامات وسحب العداد.

يعتقد الكثيرون أن عدم سداد فواتير ال كهرباء هو السبب الوحيد ل رفع ال عداد وإزالته بشكل نهائي، لكن هناك عدة أسباب أخرى قد تعرض المواطنين لهذا الموقف.

وقد أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن التأخر في سداد الفاتورة بعد المطالبة يؤدي إلى إجراءات تدريجية، ومع تراكم فاتورتين متتاليتين يتم رفع العداد. كما أن الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية أو التوصيلات المخالفة بعيدا عن العداد تعتبر من أخطر المخالفات التي تستوجب رفع العداد فورا إلى جانب تحرير محاضر وغرامات مالية. ويحذر الجهاز من العبث بالعداد أو فك الأختام أو إتلافها بأي صورة، حيث يعتبر ذلك مخالفة جسيمة تؤدي إلى رفع العداد واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما أن إمداد وحدات أو أشخاص آخرين بالكهرباء من خلال العداد دون موافقة شركة الكهرباء يعد مخالفة لشروط التعاقد ويعرض العداد للرفع. وفي حالة رفع العداد بسبب المخالفات أو عدم السداد، يلزم المشترك بسداد المديونيات والغرامات قبل التقدم بطلب جديد لإعادة التوصيل، وقد يتم تركيب عداد مسبق الدفع بدلا من التقليدي. لذا ينصح المواطنين بالالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها، وعدم العبث بالعداد أو الأختام، وتجنب التوصيلات غير القانونية، وعدم مشاركة الكهرباء مع آخرين دون تصريح.

كما يجب متابعة الإجراءات الرسمية لتجنب العقوبات المالية ورفع العداد بشكل نهائي. وتؤكد الهيئة أن الالتزام بالقواعد يضمن استمرارية الخدمة ويجنب المشتركين المشاكل القانونية والإدارية





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كهرباء عداد رفع مخالفات فاتورة

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