أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر: فجوة إنتاجية وارتفاع تكاليف الاستيراد

تحقيق حول أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المصرية، حيث تنتج مصر 198 ألف طن فقط وتستورد 441 ألف طن سنويا، مع اتهامات بالاحتكار ونفي من الجزارين.

تشهد أسعار ال لحوم في الأسواق ال مصر ية موجة ارتفاع متواصلة تثير قلق المواطنين، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية لدى معظم الأسر. كشف هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، مؤكداً أن المشكلة تكمن في فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، حيث تنتج مصر حوالي 198 ألف طن فقط من ال لحوم سنوياً، بينما تستورد نحو 441 ألف طن، أي ما يعادل 60% من حاجة السوق.

هذا الاعتماد الكبير على الاستيراد يجعل الأسعار المحلية مرهونة بالتقلبات العالمية وسعر صرف الدولار. وأوضح عبد الباسط أن تكلفة الأعلاف المستوردة، والتي تسدد بالعملة الأجنبية، تمثل عاملاً رئيسياً في رفع تكاليف الإنتاج، مما ينعكس مباشرة على أسعار اللحوم في المحال. كما أشار إلى أن بعض كبار المستوردين والمربين يسهمون في زيادة الأسعار عبر رفع أسعار العجول المخزنة لديهم مع كل أزمة عالمية أو تحرك جديد في سعر الصرف، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في السوق.

نفى رئيس شعبة القصابين بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إلى الجزارين بالاحتكار أو التسبب في ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن الجزار البسيط يعد من أكثر المتضررين من موجة الغلاء الحالية. وأوضح أن نسبة الربح التي يحققها الجزار في الكيلو الواحد لا تتجاوز 7% فقط، وهي بالكاد تغطي المصروفات التشغيلية اليومية مثل الإيجارات وأجور العمالة وفواتير الكهرباء.

وأضاف أن الأسواق تشهد ركوداً واضحاً نتيجة تراجع القوة الشرائية، مما دفع العديد من أصحاب محلات الجزارة القديمة إلى إغلاق محالهم أو تأجير النشاط بسبب صعوبة الاستمرار في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الإقبال على الشراء. وأكد عبد الباسط أن دخول عدد كبير من الأسر لم تعد تتناسب مع تكاليف المعيشة الحالية وأسعار السلع الغذائية، مما زاد من حدة الأزمة.

وطالب عبد الباسط بفرض رقابة أكثر صرامة على المستوردين، من خلال وضع حد أقصى لنسب الأرباح يتراوح بين 20 و25% بداية من دخول الشحنات وحتى بيعها للمستهلك، بهدف الحد من المغالاة وتحقيق استقرار الأسواق. وأشار إلى أن الدولة وفرت كميات كبيرة من اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح بين 350 و400 جنيه للكيلو، مؤكداً أن الحكومة قامت بدور مهم في محاولة تخفيف الأعباء عن المواطنين والسيطرة على الأسعار قبل عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسعار يتطلب حلولاً جذرية، مثل دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحسين سلاسل الإمداد، وتشجيع المربين على زيادة الإنتاج عبر توفير الأعلاف بأسعار مناسبة. كما أكد ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية، مع العمل على زيادة الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين لتقليل الطلب على اللحوم المستوردة مرتفعة الثمن





