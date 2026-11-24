سلطات إسطنبول تغلق غابة بلغراد وتبحث عن أسد مفترس، فيما تفتح نيابة إسطنبول تحقيقًا في ملكية الحيوان وسط مخاوف من تجارة الحيوانات غير المشروعة.

كشفت ولاية إسطنبول التركية عن عمليات بحث مكثفة مستمرة للقبض على أنثى أسد شوهدت تجول بحرية في منطقة أوسكومروكوي السكنية، وسط حالة من الذعر الأمني والاستنفار الكامل للقوات المختصة. وقد بدأ البحث بشكل فعلي مساء يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، بعد رصد أحد السكان للحيوان المفترس في إحدى المناطق الراقية المطلة على الغابات، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين المنطقة.

تفاصيل رصد الأسد وإجراءات الطوارئ

أفادت المصادر الرسمية بأن الكاميرات الأمنية رصمت مشاهد للأسد وهو يتحرك بحرية، مما أكد تحركه خارج أي مكان احتجاز آمن. وردّت إدارة ولاية إسطنبول بسرعة عبر نشر بيان رسمي أكدت فيه تحديد موقع الحيوان بالضبط، ووصفت الإجراءات المتخذة بأنها تهدف إلى إلقاء القبض عليه حيًا لضمان سلامة المواطنين دون المساس بالحيوان.

Also read محمد فضل عن خسارة بيراميدز: جمهور الأهلي اكتشف الأزمة قبل إدارة النادي

وأظهرت الصور المنقولة عن وكالة أنباء ديميرورين أنثى الأسد وهي تمشي بهدوء في منطقة عشبية، مما أثار تساؤلات حول مصدر هذا الكائن النادر. ولم تتضح بعد الهوية النهائية لمالك هذا الحيوان، رغم وجود تكهنات إعلامية تشير بقوة إلى احتمال هروب الأسد من منزل سكني قريب في المنطقة.

تحقيق نيابة إسطنبول في ملكية المفترس

في خطوة قانونية حاسمة، أمر مكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول بفتح تحقيق فوري لتقصي الحقائق حول هوية مالك أنثى الأسد. يركز هذا التحقيق على تحديد الشخص المسؤول عن السماح للحيوان بالتواجد خارج نطاق الاحتجاز القانوني، مما يعكس جدية السلطات في ملاحقة أي انتهاك للقوانين المنظمة لملكية الحيوانات البرية.

Advertisement

ويأتي هذا الإجراء في وقت تتزايد فيه المخاوف من تورط شبكات غير قانونية في تجارة الحيوانات، حيث تُعد تركيا نقطة عبور ومركزًا لنشاط هذه التجارة غير المشروعة، مستفيدة من مواقعها الجغرافية وطرق الطيران التي تربط القارة الأفريقية والآسيوية.

جهود البحث في غابة بلغراد المغلقة

شاركت مديرية المتنزهات الوطنية بفعالية في عمليات الملاحقة، مستخدمةً أحدث التقنيات المتاحة للتعامل مع الكائنات الخطرة. اعتمدت الفرق المتخصصة التي ضمت أكثر من 70 عنصرًا على طائرات مسيرة (درون) وأطباء بيطريين وكاميرات تصوير حراري لمسح غابة بلغراد المحيطة، وهي منطقة شاسعة تبلغ مساحتها 54 كيلومترًا مربعًا.

وكانت السلطات قد أصدرت قرارًا بإغلاق غابة بلغراد بالكامل أمام حركة المشاة والمركبات حتى انتهاء عمليات البحث وتطهير المنطقة من أي مخاطر. هدفت هذه الإغلاقات إلى عزل الحيوان المفترس ومنع هروبه إلى مناطق حضرية أكثر كثافة سكانية، مع تركز الجهود على المناطق الغابية والمهجورة في شمال إسطنبول.

شهادات الأهالي وحذر من التجارة غير المشروعة

كشف أردا كوتش، أحد السكان، عن تفاصيل مرعبة صادفها أثناء مروره بالمنطقة مساء الأحد، حيث قفز الأسد فجأة أمام سيارته أثناء القيادة، مما أدى لإبلاغه الفوري لقوات الدرك. وفي السياق ذاته، توافد عدد من الفضوليين للبحث عن الحيوان، منهم يوسف يالتشين الذي حضر بزي مثير للجدل مستوحى من ألوان فريق جالطة سراي التركي الملقب بـ"الأسود".

Advertisement

حذرت الشرطة بشدة السكان من الاقتراب من مناطق البحث، وأمنت الطرق المحيطة لمنع أي احتكاك غير مقصود. وشدد مصطفى أوكتاي أكسو، رئيس بلدية منطقة ساريير، على أن الأسد مر بجوار قطعان دجاج دون مهاجمتها، وهي علامة تدل على أنه ربما كان حيوان أليف أو مُربى على يد البشر، لكن ذلك لا يقلل من خطورته كحيوان مفترس.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على استمرار مشكلة الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية في المنطقة، مما يذكرنا بحادثة ديسمبر 2024 عندما تم ضبط غوريلا صغيرة في مطار إسطنبول كانت متجهة من نيجيريا إلى تايلاند، في محاولة لإبراز حجم المشكلة التي تواجهها السلطات التركية.