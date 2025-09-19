أسرار التعاون الألماني - المصري: من فاروق إلى السادات

كتاب يحمل أسرارًا وأحداثًا غريبة ومجهولة عن خبراء ألمان في مختلف المجالات التي عملوا مع مصر قبل وبعد ثورة 23 يوليو 1952، ويفتح ملفًا عن النفوذ الألماني في مصر وكيف أثر هذا التعاون على الجيش المصري والبحرية وأجهزة الأمن وأنشئ معها بعض الوحدات العسكرية الجديدة.

أسرار السنوات الأخيرة للخبراء الألمان فى مصر «من فاروق إلى السادات »..

كيف استمر التعاون مع خبراء تصنيع الأسلحة الألمان؟ رسالة من الإسكندرية إلى واشنطن تُنهى حكم فاروق وتغيّر تاريخ الشرق الأوسط هل أعطى روزفلت الضوء الأخضر للضباط الأحرار؟ هل اشترك الألمان فى قيادة وحدات مصرية عام 1954 و1956؟ هذا الكتاب يحمل أسرارًا وأحداثًا غريبة ومجهولة عند الأغلبية. الكتاب يتحدث عن خبراء تصنيع أسلحة وصواريخ ومعدات حربية وفنون الحرب والدعاية الألمان الذين كانوا جزءًا من جيش ألمانيا النازية الذى انفرط عقده بعد انتهاء الحرب. يتحدث الكاتب عن القاهرة وتاريخها القديم والحديث فى أجزاء مختلفة من الكتاب، ويتكلم بالتفصيل عن بناء مصر الجديدة والمعادى حيث عاش الخبراء الألمان. ويتحدث عن حلوان وشرق القاهرة حيث كانت المصانع الحربية وكانت التدريبات الحربية تدور. الكتاب يتحدث عن تاريخ مصر الحديث والاحتلال البريطانى وعن القيادات المصرية الهامة فى ذلك الوقت بداية من الملك فاروق. تكتشف أثناء القراءة سهولة اختراق هؤلاء الخبراء بأكثر من جاسوس إسرائيلى محترف حصلوا على كل ما يريدون بسهولة ويسر. ويكتب عن النفوذ الهائل للمخابرات الأمريكية المركزية وكمية المعلومات التى كانت تصل إليها وبدقة شديدة. وفى النهاية يشرح أسباب فشل هذا المشروع الواعد بخبراء ذوى قدرات عالمية وكيف خسرنا سباق صناعة تكنولوجيا السلاح. يتناول الكتاب الشخصيات المؤثرة التى كان لها دور مهم من الألمان العسكريين الذين توافدوا على مصر عام ١٩٤٩: العميد أرثر شميت من قيادات الحرب فى العلمين وكان مستشارًا للملك فاروق من ١٩٤٩ إلى ١٩٥٠، ووليام فوسن مستشار التخطيط فى وزارة الحربية المصرية عام ١٩٥١، والعميد أوسكار مونزل قائد مدرسة المدرعات عام ١٩٥٢، وثيودور فيشر مستشار البحرية عام ١٩٥٢ وأوتو سكورينى مشرف القوات الخاصة عام ١٩٥١، والعميد أوتو ريمر مدرب الصاعقة فى منطقة قناة السويس عام ١٩٥٣ والعقيد جيرهارد ميرتينز مدرب المظلات. ومن علماء الصواريخ: د. رولف انجل رئيس منظمة الصواريخ المصرية، د. بول جورك قائد الإلكترونيات ١٩٥٢ ولو فاجنج بيلز مصمم برامج الصواريخ ١٩٥٦، فون لير قائد فريق الدعاية المصرى، د. جواشيم دنملنج، ليو بولد جليم وعلى النشار لبناء نظام الأمن الداخلى (بعد أن أعلن إسلامه وغيّر اسمه). مصر كانت دائمًا مهمة فى نظر الألمان، ففى الوقت الذى كانت ألمانيا فى أعظم قوتها زار وزير دعاية هتلر الشهير جوبلز القاهرة. يذكر الكتاب أنه فى يوم ٦ إبريل ١٩٣٩ وقبل بدء الحرب العالمية الثانية هبطت طائرة ألمانية فى مطار ألماظة وعليها جوبلز شخصيًا فى زيارة خاصة لم يقابل مسئولًا مصريًا ولا بريطانيا ولا وقع فى دفتر تشريفات الملك وإنما التقى فى فيلا فى المعادى مع أهم ثلاثة ألمان يقيمون فى القاهرة وهم مدير بنك دريسدن ورئيس الغرفة التجارية الألمانية، ومدير شركة سيمنز فى مصر، والثالث كان القنصل الألمانى فى القاهرة، وتم الاجتماع فى فيلا أحدهم فى المعادى ونشرت فى هذا اليوم صحيفة مصرية تطبع بالفرنسية أن ٢٥ ألف ألمانى تحولوا إلى الإسلام وانتشروا فى البلاد العربية لإضعاف النفوذ البريطانى الفرنسى. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فى ١٩٤٥ ومحاكمة كبار النازيين من مساعدى هتلر، كان هناك عدد كبير من العسكريين الألمان الخبراء فى علوم الحرب بدون عمل وسعت إليهم بعض الدول للمساندة فى بناء جيوشهم. كان الملك فاروق ووزير حربىته حيدر باشا مهتمين بهذا الأمر واستطاعا التعاقد مع قيادات ألمانية هامة. وبعد ٢٣ يوليو ١٩٥٢ استمر محمد نجيب ثم عبد الناصر فى نفس الطريق وفى الكتاب قائمة كاملة بأسماء ورتب ووظائف الضباط الألمان والمصريين الذين تعامل معهم الملك فاروق وحيدر باشا وعبد الناصر والسادات وزكريا محيى الدين وعبد القادر حاتم. وقد اعتمد المؤلف على الوثائق الأجنبية من مختلف الدول ولكنه قال إن من المستحيل الحصول على الوثائق المصرية بخصوص هذا الحدث. وبدأ تأثير المدربين الألمان على تكتيك الأعمال الفدائية وفنون حرب العصابات يظهر بسرعة كبيرة. وهو ما حقق إصابات ووفيات ضخمة بين الجنود الإنجليز، وكذلك المنشآت البريطانية فى منطقة القناة منذ عام ١٩٥١ وحتى اتفاقية الجلاء ١٩٥٤. والكتاب يشرح تأثير الخبراء الألمان على النظام الناصرى فى الخمسينيات. وشرح الكاتب هذا التأثير على الجيش والبحرية وأجهزة الأمن المختلفة ووزارة الإرشاد القومى ووزارة الداخلية والخارجية ودورهم فى وضع الخطط الحكومية وهل اشترك الألمان فى قيادة وحدات مصرية عام ١٩٥٤ وعام 1956. وقد أخبر الجنرال أوسكار مونزل قائد المجموعة الألمانية عبد الناصر أن تدخل بعض الألمان فى قيادة وحدات المقاومة أزعج المخابرات البريطانية بشدة. ويعتقد المؤلف أن مشروع ناصر فى التصنيع للأسلحة المتقدمة بمساعدة الخبراء الألمان ثم إنتاج الصواريخ الموجهة والطيارات النفاثة كان من الممكن أن ينجح لو تم التركيز على أجزاء معينة فيه وترتيب مراحل له، وبالرغم من إنشاء مصانع أسلحة بخطط وأفكار ألمانية إلا أن الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية لم تسمح بتطور هذه المصانع إلى أسلحة متقدمة تكنولوجية. فى يوم ٢٦ يوليو ١٩٥٢ تلقى سير كريسول الدبلوماسى البريطانى فى الإسكندرية اتصالًا من السفير الأمريكى كافرى طالبًا منه إرسال رسالة عن طريق لندن لأنه يجد صعوبة فى إرسالها إلى واشنطن مباشرة التى تقول إن الملك اتصل به وقال إنه قد طُلب منه التنحى عن العرش لصالح ابنه والرحيل من البلاد قبل السادسة مساءً. وقد غيرت هذه اللحظة تاريخ مصر والشرق الأوسط لعقود طويل





تاريخ مصر خبراء ألمان عمليات عسكرية مصر وتاريخها ألمانيا النازية السادات فاروق

