أسرار وحكايات الفنان أحمد مظهر في ذكرى رحيله: من فارس السينما إلى أيقونة فنية

في ذكرى رحيل الفنان الراحل أحمد مظهر، يكشف المؤرخ الفني محمد شوقي عن أسرار وحكايات هذا الفنان الاستثنائي، الذي ترك بصمة لا تمحى في تاريخ السينما المصرية. من دور البرنس علاء في فيلم رد قلبي إلى دوره في فيلم الناصر صلاح الدين، يروي شوقي قصة حياة أحمد مظهر كبطل عسكري وأيقونة فنية صنعت تاريخًا استثنائيًا.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية حياة مقطوف في برنامج صباح البلد، أوضح شوقي أن أحمد مظهر لم يكن مجرد نجم سينمائي، بل كان بطلًا عسكريًا وأيقونة فنية صنعت تاريخًا استثنائيًا. بدأ حياته الفنية بدور صغير في فيلم ظهور الإسلام عام 1951، لكن انطلاقته الكبرى جاءت مع دوره كبرنس علاء في فيلم رد قلبي عام 1957، والذي حقق نجاحًا مدويًا جعل السينما تحبه أكثر مما هو حب السينما له.

في تلك الفترة، قدم أكثر من ثمانية أدوار في سنة واحدة، مما اضطره إلى تقديم استقالته من عمله السابق حتى يتفرغ للعمل الكامل في السينما. قال شوقي: «أحمد مظهر كان رجلًا نبيلًا في الأصل وفي الطباع والأخلاق والذوق، ولم يدخل أبدًا في أي خلاف أو منافسة أو مشكلة، مما جعله أحد أهم الفنانين الذين يتمتعون بسيرة وسمعة طيبة بين زملائه في الوسط الفني».

واستكمل: «بدأ باسم حافظ مظهر، لكن انطلاقته الكبرى كانت في البطولة أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في فيلم دعاء الكروان عام 1959، عن قصة عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. منذ ذلك التاريخ، أصبح اسم أحمد مظهر في الصف الأول أمام جميع نجوم الشاشة الأوائل».

وأضاف شوقي: «قدم أفلامًا مهمة مثل وا إسلاماه مع لبنى عبدالعزيز، والأيدي الناعمة مع صباح ومريم فخر الدين، ودوره العظيم في فيلم الناصر صلاح الدين، الذي يعد من أهم وأعظم الأفلام التاريخية في تاريخ السينما المصرية. كما كون ثنائيًا فنيًا مع سعاد حسني ونادية لطفي ومريم فخر الدين، وخاصةً مع فاتن حمامة. وقف أمام شادية وماجدة وجميع نجمات الشاشة على مر الأجيال». وتابع: «أحمد مظهر كان ذكيًا في التعامل مع جميع نجمات السينما.

في موقف حصل أثناء عمل فيلم مع سعاد حسني، فوجئ بترتيبات إن اسمها تتكتب قبله، فبدلاً من أن يظهر زعله، تحدث مع المخرج بطريقة شيك وبدون إزعاج، وقال في تصريح للجرائد: (سعاد حسني فنانة عظيمة وكبيرة وأنا ليا الشرف إني أشتغل معاها). هذا التصريح أحرج سعاد حسني وجعلها تصر على أن اسمه يتكتب قبلها، لأنها شعرت بأنه فنان أكبر منها في الشهرة والتاريخ.

وبالرغم من ذلك، لم يكن مهتمًا بترتيب الأسماء، وفي كثير من الأفلام كان اسمه يتكتب الثاني أو الثالث». واختتم شوقي حديثه قائلًا: «أحمد مظهر كان من الشخصيات التي اكتشفت مواهب جديدة، مثل النجمة الكبيرة ميرفت أمين، وقدمها في أول تجربة لها في فيلم نفوس حائرة. ثم وقف أمام جميع نجمات الشاشة في فترة السبعينيات، منهم نجلاء فتحي ونبيلة عبيد. كان رجلًا فريدًا من نوعه، ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا لا يُنسى»





