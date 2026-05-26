أسرار الفتة المصرية: سر نجاحها وكيف تحضيرها مثل المطاعم

تعتبر الفتة المصرية من أشهر الأكلات المرتبطة بعيد الأضحى والمناسبات الكبيرة، وهي الطبق الذي يجمع بين الأرز والخبز المحمص والصلصة والثوم واللحمة المسلوقة في توليفة يحبها المصريون منذ سنوات طويلة. أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم ورغم أن مكوناتها تبدو بسيطة، فإن سر نجاحها الحقيقي يكمن في بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعل مذاقها مثل المطاعم تمامًا، بداية من طريقة سلق اللحمة وحتى تحضير صلصة الثوم والخل الشهيرة، للشيف سارة الحافظ.

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم ورغم أن مكوناتها تبدو بسيطة، فإن سر نجاحها الحقيقي يكمن في بعض التفاصيل الصغيرة التي تجعل مذاقها مثل المطاعم تمامًا، بداية من طريقة سلق اللحمة وحتى تحضير صلصة الثوم والخل الشهيرة، للشيف سارة الحافظ. اختيار نوع اللحمة سر الطعم ينصح الطهاة باستخدام اللحمة بالعظم أو قطع تحتوي على نسبة بسيطة من الدهون، لأن ذلك يمنح الشوربة نكهة أقوى وغنية أكثر.

كما يفضل تشويح اللحمة في السمن البلدي مع البصل والحبهان وورق اللورا قبل السلق، وهي من أهم أسرار المطاعم للحصول على مرقة قوية ومميزة. لا تستخدمي الماء البارد أثناء السلق من الأخطاء الشائعة إضافة ماء بارد للحمة أثناء التسوية، بينما تؤكد وصفات الطهاة أن استخدام الماء الساخن يحافظ على نكهة اللحمة ويمنع تغير الطعم.

سر الأرز المفلفل في الفتة الأرز الناجح في الفتة يجب أن يكون مفلفلًا وليس معجنًا، لذلك يفضل: غسل الأرز جيدًا استخدام مرقة اللحمة بدل الماء إضافة ملعقة سمن بلدي عدم تقليب الأرز كثيرًا أثناء التسوية فهذه الخطوات تمنح الفتة قوام المطاعم الشهير.

