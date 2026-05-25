أسرار فنية وإنسانية يكشفها نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن مسيرة والده

كشف أحمد أبو زهرة عن مفاجأة تتعلق برأي والده الراحل في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، وتحدث عن عبقرية تجسيده لشخصية المعلم سردينة وإسهاماته الرائدة في المسرح العربي من خلال مسرحية نادي النفوس العارية.

في حديث مؤثر ومفعم بالذكريات، كشف الفنان أحمد أبو زهرة، نجل العملاق الراحل عبد الرحمن أبو زهرة ، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بالرؤية الفنية لوالده وكيف كان ينظر إلى مسيرته الحافلة بالعطاء.

وأكد أحمد أبو زهرة، خلال استضافته في برنامج حديث القاهرة، أن والده كان يمتلك مقاييس نقدية خاصة جداً في تقييم أعماله، حيث أشار إلى أن الفنان الراحل لم يكن يصنف مسلسل لن أعيش في جلباب أبي كواحد من أبرز أو أفضل أعماله الفنية على الإطلاق. هذا التصريح قد يبدو مفاجئاً للكثير من المشاهدين الذين ارتبطوا وجدانياً بهذا العمل، إلا أن أحمد أوضح أن والده كان يؤمن بأن هناك أعمالاً أخرى في مسيرته الطويلة كانت تحمل قيمة فنية أعمق وتحديات تمثيلية أكبر، مما جعلها في نظره أكثر أهمية من الناحية الإبداعية، رغم النجاح الساحق والشعبية الجارفة التي حققها المسلسل لدى الجمهور العربي والعالمي.

وقد لفت الانتباه إلى أن الفجوة بين رؤية الفنان لعمله ورؤية الجمهور له هي أمر طبيعي في حياة المبدعين الذين يبحثون دائماً عن التجديد والكمال الفني. وعلى صعيد آخر، تناول أحمد أبو زهرة الحديث عن شخصية المعلم سردينة التي جسدها والده ببراعة فائقة، موضحاً أن هذه الشخصية تحديداً كانت من أكثر الأدوار التي التصقت بذهن المشاهدين وارتبطوا بها بشكل وثيق.

وأرجع هذا النجاح إلى بساطة الشخصية وقربها من طبيعة الناس في الشارع المصري، حيث استطاع عبد الرحمن أبو زهرة أن ينقل تفاصيل إنسانية واجتماعية دقيقة جعلت من سردينة رمزاً يتجاوز مجرد دور في مسلسل، ليصبح جزءاً من الذاكرة الجمعية. كما أشار إلى أن والده، رغم ابتعاده التام عن صخب وسائل التواصل الاجتماعي وعدم تعامله معها بشكل مباشر في أغلب الأوقات، كان يشعر بسعادة غامرة عندما تصله أخبار عن مدى حب الناس لشخصية سردينة وما يتم تداوله من مقاطع مصورة تعيد إحياء هذه الشخصية في كل زمان ومكان، مما يعكس مدى تقديره للمحبة الصادقة التي تلقاها من جمهوره.

ولم يتوقف الحديث عند الدراما التلفزيونية، بل انتقل أحمد أبو زهرة لتسليط الضوء على الجانب المسرحي في حياة والده، والذي كان يمثل له شغفاً كبيراً. وأشار إلى مسرحية نادي النفوس العارية التي قدمها والده في أواخر السبعينيات، واصفاً إياها بأنها كانت علامة فارقة في وجدانه وفي تاريخ والده الفني.

وأوضح أن عبد الرحمن أبو زهرة كان من الرواد الذين أدخلوا فن الميلودراما إلى المسرح بأسلوب متميز، حيث قدم في هذا العرض تحديداً تحدياً تمثيلياً هائلاً بتجسيده ثلاث شخصيات مختلفة تماماً في عرض مسرحي واحد، معتمداً على اللغة العربية الفصحى الرصينة. هذا العمل لم يحقق نجاحاً محلياً فحسب، بل امتد أثره ليصل إلى العديد من الدول العربية والخليجية، مما عزز مكانة الفنان الراحل كأحد أعمدة المسرح العربي القادرين على تطويع اللغة والأداء لخدمة النص المسرحي العميق.

وفي ختام حديثه، تطرق أحمد أبو زهرة إلى الجانب الإنساني والعائلي في حياة والده، مؤكداً أن عبد الرحمن أبو زهرة لم يكن فناناً كبيراً فحسب، بل كان جداً حنوناً وداعماً. فقد كان يولي اهتماماً كبيراً بمتابعة مواهب حفيدتيه منذ نعومة أظفارهما، وكان يحرص على تقديم كل أشكال الدعم والتشجيع لهما، إيماناً منه بأن الموهبة يجب أن تُصقل بالرعاية والتحفيز المستمر.

وبنبرة يملؤها الحزن والاشتياق، استذكر أحمد لحظات رحيل والده التي حدثت في بداية شهر مايو الجاري، مؤكداً أن رحيله ترك فراغاً كبيراً في الساحة الفنية وفي قلوب محبيه، لكن إرثه الفني العظيم سيظل حياً من خلال أعماله التي تدرس في مدارس التمثيل، وذكراه التي ستظل عطرة في قلوب كل من عرفوه أو شاهدوا إبداعاته على الشاشة والخشبة





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

عبد الرحمن أبو زهرة لن أعيش في جلباب أبي المعلم سردينة المسرح العربي دراما مصرية

United States Latest News, United States Headlines