أسطول الصمود ينطلق من تركيا في مهمة إنسانية كبرى لكسر حصار قطاع غزة

تفاصيل انطلاق أسطول الصمود بمشاركة مئات المتضامنين من 70 دولة، يضم فرقاً طبية وقانونية متخصصة لتقديم الدعم العاجل لسكان قطاع غزة ومواجهة الحصار.

في خطوة تعكس تزايد الضغوط الدولية والمجتمعية لإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة ، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم فعاليات أسطول الصمود ، نور رامي سعد، عن استئناف رحلة الإبحار التاريخية نحو القطاع يوم غد الخميس.

هذه المبادرة الضخمة ستنطلق من السواحل التركية، حيث من المقرر أن يشارك في هذه الحملة 54 قارباً وسفينة، في محاولة جادة لكسر الحصار المفروض على القطاع وتوصيل المساعدات الحيوية التي يفتقر إليها السكان بشكل حاد. وأكدت سعد أن الساعات القليلة القادمة ستكون حاسمة في إعلان الموعد الدقيق لانطلاق هذه السفن التي تحمل على متنها آمال الملايين في تغيير الواقع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في غزة.

إن هذا التحرك لا يمثل مجرد عملية نقل مساعدات مادية، بل هو رسالة سياسية وإنسانية واضحة للعالم أجمع بأن الحصار الجائر لا يمكن أن يستمر في ظل وجود إرادة دولية حرة تسعى لتحقيق العدالة الإنسانية والإنقاذ العاجل للمدنيين. وبحسب التفاصيل الدقيقة التي كشفت عنها المتحدثة، فإن أسطول الصمود يضم تشكيلة واسعة ومتميزة من المتضامنين الذين جاؤوا من مختلف بقاع الأرض، حيث يشارك أكثر من 400 ناشط ومتضامن ينتمون إلى 70 جنسية مختلفة، مما يمنح هذه المهمة صبغة عالمية تتجاوز الحدود الجغرافية والانتماءات السياسية أو العرقية.

ومن أبرز ملامح هذا الأسطول وجود سفينة طبية متخصصة ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الجراحية، وعلى متنها أكثر من 100 طبيب من نخبة المختصين في مجالات طبية حيوية. وتركز هذه الفرق الطبية بشكل أساسي على تخصصات جراحة العظام وعلاج الكسور المعقدة والعمليات الجراحية الطارئة، وهي التخصصات الأكثر إلحاحاً في قطاع غزة نظراً لطبيعة الإصابات القاسية الناتجة عن العمليات العسكرية والدمار الواسع في البنية التحتية الصحية التي جعلت المستشفيات عاجزة عن تقديم الرعاية الكافية.

بالإضافة إلى الكوادر الطبية، ينضم إلى الأسطول مئات المحامين المتطوعين من أكثر من 60 دولة، والذين كرسوا خبراتهم القانونية لمتابعة القضايا الحقوقية والدفاع عن حقوق الإنسان في القطاع، مع التركيز على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، وذلك لضمان وجود غطاء قانوني دولي يحمي المشاركين ويوثق أي انتهاكات قد تحدث أثناء محاولة كسر الحصار البحري. وفي سياق متصل، وجهت نور رامي سعد نداءً عاجلاً ومؤثراً إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية بضرورة توفير الحماية اللازمة والضمانات الأمنية لهذا الأسطول الإنساني، مشددة على أهمية فتح ممر إنساني آمن ومستدام يساهم في تخفيف الكارثة الإنسانية التي بلغت مستويات غير مسبوقة من الخطورة في القطاع.

وأشارت إلى أن الوضع في غزة لم يعد يحتمل التأخير أو المماطلة السياسية، وأن التدخل السريع والمباشر هو السبيل الوحيد لإنقاذ آلاف الأرواح التي تواجه خطر الموت بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وانهيار المنظومة الصحية. كما أعربت عن تقديرها الكبير للتحركات الشعبية الموازية، خاصة القافلة المغاربية البرية التي تتوجه أيضاً نحو غزة، مؤكدة أن هذا التزامن المخطط له بين التحرك البحري والتحرك البري يعكس حالة من الغليان العالمي والتضامن الشعبي العابر للقارات، والذي يهدف في المقام الأول إلى إيصال رسالة مفادها أن غزة ليست وحدها في مواجهة هذه الظروف القاسية، وأن هناك جبهة إنسانية عالمية تتشكل لفرض إنهاء المعاناة.

ومن جانب آخر، تأتي هذه التحركات في ظل توترات ميدانية كبيرة، حيث شهدت الفترة الماضية قيام السلطات الإسرائيلية باحتجاز وترحيل عدد من الناشطين الذين حاولوا المشاركة في مهام مشابهة لكسر الحصار، وهو الأمر الذي أثار موجة من الاستنكار في الأوساط الحقوقية الدولية. وفي هذا الصدد، دخلت الأمم المتحدة على خط الأزمة، حيث أكدت المنظمة الدولية في تصريحات لاحقة أن إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين المحاصرين ليس جريمة بأي حال من الأحوال، بل هو واجب أخلاقي وقانوني تفرضه القوانين الدولية الإنسانية والشرائع العالمية.

إن هذه المواقف الدولية تعزز من عزيمة المشاركين في أسطول الصمود، الذين يرون في رحلتهم تحدياً صريحاً للسياسات التي تهدف إلى عزل القطاع وتجويع سكانه. واختتمت المتحدثة تصريحاتها بالتأكيد على أن الترقب الشعبي لوصول الأسطول إلى شواطئ غزة قد وصل إلى ذروته، وأن هذا الحراك يمثل بداية لمرحلة جديدة من الضغط الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل دائم ومستدام، بعيداً عن القيود والتعقيدات التي تفرضها القوى المسيطرة على المعابر، مؤكدة أن الإرادة الإنسانية ستنتصر في النهاية على قيود الحصار





