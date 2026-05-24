يرصد موقع «صدى البلد» أسعار الذهب وتحركاته في قطر والبورصة العالمية، اليوم الأحد 24 مايو 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب بدون مصنعية في قطر اليوم أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 24 يسجل: 551.75 ريال قطري. أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 22 وصلت: 483.25 ريال قطري. أسعار الذهب في قطر اليوم عيار 21 وصلت: 461.50 ريال قطري. أسعار الذهب في قطر عيار 18 سجلت: 395.50 ريال قطري.

سعر أوقية الذهب في قطر اليوم أسعار الذهب في قطر لـ الأوقية بلغت نحو 16,400 ريال قطرى. سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم سعر الجنيه الذهب في قطر اليوم سجل نحو 3691 ريالا قطرىا. سعر الذهب عالميا الأونصة بالدولار: تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4505.7 دولار أمريكي.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها: معدل سعر الفائدة عالميًا يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره. كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب: تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره





