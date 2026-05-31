أسعار الدولار اليوم الاحد 31-5-2026

استقرت أسعار الدولار اليوم الاحد 31 مايو 2026، مع استمرار اجازة العيد للجهاز المصرفي. سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 31 مايو 2026، ضمن نشرته الخدمية. سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع. سعر صرف الدولار الان، سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصرف العربي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار في المصري الخليجي 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع. سعر الدولار أمام الجنيه في بنك البركة 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع





