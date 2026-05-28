أسعار العملات اليوم الخميس 28 مايو 2026

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس، في جميع البنوك العاملة في مصر، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الاضحى المبارك. ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم الخميس 28 مايو 2026 ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم الخميس كان 52.25 جنيه للشراء و 52.35 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول و بنك نكست، و 52.23 جنيه للشراء و 52.33 جنيه للبيع في بنك مصر و بنك التنمية الصناعية. أما سعر الريال السعودي، فكان 13.88 جنيه للشراء و 13.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري و بنك مصر، و 13.87 جنيه للشراء و 13.94 جنيه للبيع في بنك البركة، و 13.86 جنيه للشراء و 13.96 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

كما سجل سعر الدرهم الاماراتي 14.21 جنيه للشراء و 14.25 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري و المصرف العربي و بنك نكست و بنك مصر و HSBC، و 14.20 جنيه للشراء و 14.30 جنيه للبيع في بنك البركة و المصري الخليجي. أما سعر اليورو، فكان 60.74 جنيه للشراء و 60.98 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و 60.72 جنيه للشراء و 60.93 جنيه للبيع في بنك مصر، و 60.71 جنيه للشراء و 60.92 جنيه للبيع في بنك البركة.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي 166.98 جنيه للشراء و 170.49 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، و 165.16 جنيه للشراء و 170.38 جنيه للبيع في بنك فيصل، و 165.81 جنيه للشراء و 170.68 جنيه للبيع في بنك مصر، و 165.42 جنيه للشراء و 170.65 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، و 165.06 جنيه للشراء و 172.05 جنيه للبيع في بنك الكويت الوطني





