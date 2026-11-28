تعرف على أحدث أسعار الدواجن والبيض في مصر اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، حيث استقرت معظم الأصناف في المزارع والأسواق المحلية.

شهدت أسعار الدواجن ومنتجاتها في الأسواق المحلية المصرية تبايناً طفيفاً خلال تعاملات يوم السبت 28 نوفمبر 2026، مع استمرار استقرار غالبية الأصناف عند المستويات التي سجلتها في الفترات الأخيرة. وقد أشارت آخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء إلى هذا الثبات النسبي في القوائم السعرية، وسط ملاحظة وجود تفاوت في أسعار البيع النهائية للمستهلك من منطقة جغرافية إلى أخرى داخل المدن المصرية.

تفاصيل أسعار الدواجن الطازجة في المزارع

حافظت أسعار الفراخ البيضاء على ثباتها، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة ما بين 65 و66 جنيهًا مصريًا. وفيما يتعلق بأسعار البيع للمستهلك المباشر من المحال، تراوح السعر بين 70 و85 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يعكس هامش الربح والتوزيع التقليدي بين المربي والتاجر.

Also read أسواق مصر تستعد لـ الجمعة البيضاء 2026 وسط منافسة حادة وانخفاض التضخم

أما فيما يخص الفراخ الأمهات، فقد بلغ سعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء في المزرعة ما بين 58 و66 جنيهًا. وفي سوق التجزئة، تراوح سعر هذه الأصناف للمستهلك بين 72 و75 جنيهًا، مع اختلاف بسيط قد يعود لموقع المحل ونوع التغليف المتاح للشراء.

أسعار الفراخ الساسو والبلدي مرتفعة نسبياً

سجلت الفراخ الساسو أسعارًا مرتفعة نسبيًا مقارنة بغيرها من الأصناف، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة ما بين 80 و86 جنيهًا. وفي محلات التجزئة، تراوح سعر بيع الساسو للمستهلك بين 85 و105 جنيهات للكيلو، مما يجعلها خيارًا شائعًا للعائلات التي تبحث عن جودة اللحم.

Advertisement

وتصدرت الفراخ البلدي قائمة الأكثر تكلفة في السوق، حيث سجلت أسعارًا تراوحت بين 90 و101 جنيه للكيلو في المزرعة. وفي المقابل، وصل سعر الفراخ البلدي للمستهلك إلى نطاق يتراوح بين 100 و136 جنيهًا للكيلو، وهو ما يعكس الطلب المستمر على هذه الأنواع المحلية في الوجبات المنزلية.

استقرار أسعار البيض بأنواعه المختلفة

على مستوى أسعار البيض، سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزرعة وأسواق الجملة ما بين 114 و120 جنيهًا. وفيما يخص البيع للمستهلك، تراوح سعر الكرتونة بين 125 و140 جنيهًا، مما يوفر تباينًا واضحًا في التكلفة النهائية للمواطنين حسب مكان الشراء.

وتميزت كرتونة البيض الأحمر بانخفاض طفيف في سعر المزرعة والجملة، حيث تراوح السعر بين 120 و125 جنيهًا. وفي السوق المحلي للمستهلك، ارتفع السعر لتراوحه بين 134 و145 جنيهًا للكرتونة الواحدة، مع بقاء الفارق بين سعر الجملة والتجزئة ضمن المعدلات المعتادة.

كما سجلت كرتونة البيض البلدي في المزرعة سعرًا يتراوح بين 117 و118 جنيهًا. وفي محلات التجزئة، تراوح سعرها للمستهلك بين 133 و159 جنيهًا، مما يجعلها الأغلى بين أنواع البيض الثلاثة المتاحة في السوق المحلية خلال هذه الفترة.

Advertisement

أسعار الكتاكيت وتوقعات الاستدامة

شهدت أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها حالة من الاستقرار التام خلال تعاملات هذا اليوم، دون تسجيل أي تقلبات حادة في القوائم السعرية الأساسية للمربين. وقد جاءت الأسعار محددة بوضوح لضمان تدفق الإمدادات بشكل سلس للسوق.

وسجل كتكوت الساسو بيور سعرًا يتراوح من 18 إلى 19 جنيهًا للقطعة الواحدة، بينما جاء كتكوت روزي بيور بسعر مخفض قليلاً يتراوح بين 13 و14 جنيهًا. وتشير هذه الثباتات في الأسعار إلى استمرار توافر الإمدادات الأساسية في المزارع خلال الشهر الجاري.