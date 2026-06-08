استقرار أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة.

أسعار البنزين والسولار اليوم 8 يونيو 2026 .. واصلت أسعار البنزين والسولار في مصر استقرارها داخل محطات الوقود خلال تعاملات اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، مع استمرار العمل بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من الجهات المختصة، دون تسجيل أي تغييرات جديدة على أسعار المنتجات البترولية المتداولة في الأسواق المحلية.

ويأتي استقرار أسعار الوقود، في وقت يحرص فيه المواطنون وأصحاب المركبات على متابعة أسعار البنزين والسولار بصورة يومية، نظرا لتأثيرها المباشر على تكاليف النقل والمواصلات والعديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية المختلفة. واقرأ أيضًا: بعد الارتفاعات العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم أسعار البنزين اليوم في مصر محافظت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على مستوياتها الحالية داخل محطات الوقود المنتشرة في أنحاء الجمهورية، حيث استمرت الأسعار الرسمية المعمول بها دون أي تعديل جديد.

وسجل سعر بنزين 95 اليوم نحو 24 جنيها للتر، ليبقى عند مستواه الحالي وفقا للتسعيرة المعتمدة داخل محطات الوقود. كما سجل سعر بنزين 92 اليوم نحو 22.25 جنيه للتر، وهو السعر الذي يواصل العمل به في مختلف المحطات على مستوى الجمهورية. وفي المقابل بلغ سعر بنزين 80 اليوم نحو 20.75 جنيه للتر، ليستمر عند المستويات نفسها دون تغيير مقارنة بالتسعيرة المعمول بها حاليا.

سعر السولار اليوم الإثنين 8 يونيو 2026 استقر سعر السولار اليوم داخل محطات الوقود عند مستوى 20.5 جنيه للتر، وسط متابعة واسعة من قطاعات النقل والشحن والخدمات اللوجستية التي تعتمد بصورة أساسية على هذا النوع من الوقود في تشغيل المركبات والمعدات المختلفة. ويعد السولار من أكثر المنتجات البترولية تأثيرا في العديد من الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يجعل استقرار أسعاره محل اهتمام من المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

أسعار أسطوانات الغاز المنزلي اليوم شهدت أسعار أسطوانات الغاز المنزلي استقرارا هي الأخرى وفقا للأسعار المعلنة والمعمول بها حاليا داخل الأسواق. وسجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم نحو 275 جنيها، لتظل عند المستوى السعري نفسه دون أي تغييرات جديدة. كما سجل سعر أسطوانة الغاز المنزلي سعة 25 كجم نحو 550 جنيها، وهو السعر الرسمي المعتمد والمتداول خلال الفترة الحالية.

سعر غاز تموين السيارات اليوم واستقر كذلك سعر غاز تموين السيارات عند 13 جنيها للمتر، ليواصل الحفاظ على مستواه الحالي داخل محطات التموين المخصصة للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي. ويشهد الغاز الطبيعي توسعا متزايدا في استخدامه بقطاع النقل خلال السنوات الأخيرة، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة وتحقيق الاستفادة الاقتصادية للمواطنين.

متابعة مستمرة لأسعار الوقود في السوق المحلية وتحظى أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بمتابعة يومية من جانب المواطنين، خاصة في ظل ارتباطها المباشر بالإنفاق اليومي وتكاليف التشغيل والنقل، إلى جانب تأثيرها على حركة الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة. ويحرص كثير من أصحاب السيارات على متابعة التحديثات الخاصة بأسعار الوقود بشكل مستمر؛ للتعرف على أي متغيرات قد تطرأ على الأسعار المعتمدة داخل محطات الوقود في مختلف المحافظات.

جهود الدولة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي وفي سياق متصل، كانت وزارة البترول قد أكدت في بيان سابق، استمرار جهود الدولة الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، بما يسهم في دعم احتياجات السوق المحلية من مصادر الطاقة المختلفة. وأوضحت الوزارة أن هذه الجهود تشمل مواصلة دعم أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الموارد البترولية داخل مصر، إلى جانب العمل على زيادة معدلات الإنتاج من الحقول والمناطق البترولية المختلفة.

وأشارت إلى أن الدولة تواصل تحفيز شركاء الاستثمار للتوسع في أنشطتهم البترولية، بما يدعم خطط زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة ويعزز الاستفادة من الموارد المتاحة. وأكدت الوزارة أن التوسع في أنشطة الاستكشاف والإنتاج يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية والطاقة، وهو ما يدعم جهود تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك وتعزيز أمن الطاقة في السوق المصرية.

ومع استمرار استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم؛ يظل قطاع الطاقة أحد الملفات الحيوية التي تحظى بمتابعة مستمرة من المواطنين والجهات المعنية في ظل الجهود المتواصلة لدعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من المنتجات البترولية المختلفة





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أسعار البنزين أسعار السولار أسعار الغاز المنزلي أسعار غاز التموين

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