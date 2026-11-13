أسعار الذهب في مصر 13 نوفمبر 2026.. تراجع حاد للأعيرة المختلفة

انخفضت أسعار الذهب في مصر يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، وسجل عيار 21 نحو 5950 جنيهًا للبيع بتراجع 165 جنيهًا مقارنة بيوم الخميس السابق.

شهدت سوق الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، انخفاضا ملحوظا في الأسعار مقارنة بمستويات تعاملات أمس الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولاً في السوق المحلية نحو 5950 جنيهًا مصريًا للبيع و5900 جنيهًا للشراء. جاء هذا التراجع ليسجل سعر البيع انخفاضاً مقداره 165 جنيهًا مصريًا، بينما انخفض سعر الشراء بقيمة 175 جنيهًا مصريًا، ليواصل العيار الأكثر رواجاً اتجاهه الهبوطي خلال هذا الأسبوع. امتد هذا الانخفاض ليشمل مختلف فئات الذهب والعيارات الأخرى، مع تسجيل سعر الجنيه الذهب تراجعاً قدره 1320 جنيهًا مصريًا في سعر البيع و1400 جنيه مصري في سعر الشراء، مما يعكس حدة الهبوط في الأسعار.

تفاصيل أسعار الذهب حسب العيار

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة المصرية اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، نحو 6800 جنيه مصري للبيع و6745 جنيهًا مصريًا للشراء، بعد أن كان يبلغ سعر البيع في اليوم السابق 6990 جنيهًا مصريًا، وهو ما يعني تراجع سعر البيع بعيار 24 بمقدار 190 جنيهًا مصريًا وسعر الشراء بـ 200 جنيه مصري. أما بخصوص عيار 18، فقد سجل سعره اليوم نحو 5100 جنيه مصري للبيع و5055 جنيهًا مصريًا للشراء، مقارنة بـ 5240 جنيهًا مصريًا للبيع و5205 جنيهًا مصريًا للشراء أمس، بانخفاض قدره 140 جنيهًا مصريًا في البيع و150 جنيهًا مصريًا في الشراء، مما يوضح تباين معدلات التراجع بين العيارات المختلفة في السوق المحلي.

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وفيما يتعلق بأدنى درجات العيار المتداولة، سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3965 جنيهًا مصريًا للبيع و3935 جنيهًا مصريًا للشراء اليوم الجمعة، مقابل 4075 جنيهًا مصريًا للبيع و4050 جنيهًا مصريًا للشراء في تعاملات الخميس، بتراجع 110 جنيهات مصرية للبيع و115 جنيهًا مصريًا للشراء. وفي سياق متصل، تراجعت أسعار السبائك والمصنوعات حيث سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، نحو 47600 جنيه مصري للبيع و47200 جنيه مصري للشراء، مقابل أسعار كانت مسجلة أمس عند 48920 جنيهًا مصريًا للبيع و48600 جنيه مصري للشراء، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض رقمي في قيمة الجنيه الواحد مقارنة بالعيارات الأخرى.

أسعار الأونصة والعملات الأجنبية

تأثرت أسعار الذهب المحلية بتقلبات سعر العملة المقيّمة للذهب عالميًا، حيث سجلت الأونصة بالجنيه المصري اليوم الجمعة نحو 211505 جنيهات للبيع و209725 جنيهًا للشراء، مقارنة بنحو 217370 جنيهًا للبيع و215945 جنيهًا للشراء أمس الخميس. وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر الأونصة بالعملة الأمريكية نحو 3895.75 دولارًا، وهو ما يمثل تراجعا قدره 83.08 دولارًا عن الأسعار المسجلة في اليوم السابق، مما أسهم بشكل مباشر في خفض قيمة المعدن الأصفر داخل السوق المصرية، حيث تعكس هذه الأرقام العلاقة العكسية بين قيمة الدولار وسعر الذهب في العديد من الأحيان.

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على صعيد العملات الأجنبية التي تؤثر مباشرة على حسابات الصاغة، سجل سعر دولار الصاغة اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، نحو 54.29 جنيهًا مصريًا، مقابل 54.63 جنيهًا مصريًا أمس الخميس، بتراجع بلغ 34 قرشًا مصريًا. وفي المقابل، انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري قليلاً، حيث سجل نحو 53.44 جنيهًا مصريًا اليوم مقارنة بـ 53.54 جنيهًا مصريًا في تعاملات الأمس، بانخفاض قدره 10 قروش مصرية، مما يشير إلى استقرار نسبي في سعر الصرف الرسمي مع وجود تقلبات طفيفة في سعر الصاغة، وهو ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد على معادلة تسعير الذهب يومياً.

آفاق السوق وتأثير التراجع

تعكس الأسعار المسجلة اليوم انخفاضًا شاملًا في مختلف الأعيرة والمنتجات الذهبية، حيث تراوحت نسبة التراجع بين العيار 14 الذي هبط 115 جنيهًا في الشراء، وصولاً إلى الجنيه الذهب الذي انخفض بقيمة تتجاوز 1300 جنيه في سعر البيع، مما يضعف القوة الشرائية للمستثمرين ويقلل من جاذبية السوق كملجأ آمن في الوقت الراهن. ويواصل عيار 21 انخفاضه بشكل مستمر خلال تعاملات اليوم مقارنة بالأسعار المسجلة في اليوم السابق، مما يخلق بيئة غير مستقرة للمتداولين الصغار، ويدفعهم إلى انتهاز الفرص الانتقائية عند نقاط الدعم المحتملة في الأيام القادمة.