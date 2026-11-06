أسعار الفضة في مصر اليوم ترتفع بنهاية نوفمبر 2026

ارتفعت أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، مع تسجيل عيار 999 مستوى 92.10 جنيه وسط اهتمام المستثمرين. تعرف على تفاصيل الأسعار والعيارات والأوزان.

شهدت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، تحركات ملحوظة وصعوداً في القيم السوقية، مما أعاد المعدن الأبيض إلى واجهة اهتمامات المتابعين والراغبين في الاستثمار، خاصةً في ظل تزايد الاهتمام به كبديل اقتصادي للاحتياطي النقدي، مع تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين من حيث الأعيرة والأوزان المطروحة في السوق المحلية، ليواكب هذا الصعود اهتمامات صغار المدخرين الذين يبحثون عن خيارات استثمارية ذات كلفةentry معقولة نسبياً.

تفاصيل الأسعار الرسمية للفضة

كشفت المؤشرات السوقية المستحدثة اليوم عن ارتفاع جرام الفضة النقية من عيار 999 بنسبة 2.38% مسجلاً نحو 92.10 جنيه، في حين وصل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 إلى 88.32 جنيه، وسجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 85.27 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 900 إلى 82.97 جنيه، ووصل سعر جرام الفضة السعودي عيار 875 إلى 80.67 جنيه.

Also read معتمد جمال يحذر الزمالك من الاستهانة بمصر للتأمين وغياب صلاح عن ترشيحات كاف

على مستوى الأعيرة الخفيفة الأخرى، سجل جرام الفضة عيار 800 نحو 73.75 جنيه، وعيار 750 نحو 69.14 جنيه، بينما بلغ سعر جرام الفضة عيار 585 نحو 53.93 جنيه، وفيما يخص الأوزان الكبيرة امتدت التحركات السوقية لتشمل أوقية الفضة التي سجلت نحو 2864.63 جنيه بما يعادل 50.22 دولار، كما وصل سعر كيلو الفضة النقية إلى 92 ألفاً و100 جنيه بما يعادل 1614.67 دولار.

Advertisement

تحليل العوائد الاستثمارية

تكتسب الفضة أهمية متزايدة لدى صغار المدخرين بسبب انخفاض تكلفة شرائها مقارنة بالذهب وإمكانية اقتنائها بأوزان متنوعة، ولكن يجب التنويه إلى أن الاستثمار فيها لا يخلو من مخاطر تقلب الأسعار، حيث يؤثر المصنعية وفروق أسعار البيع والشراء بشكل مباشر في العائد النهائي عند إعادة البيع، مما يستدعي دقة في الحسابات المالية.

المستويات التاريخية والتوقعات

تكشف المؤشرات التاريخية أن جرام الفضة عيار 999 سجل أعلى مستوى تاريخي عند 211.98 جنيه في 29 يناير 2026، بينما يبلغ متوسط سعره خلال آخر 30 يوماً نحو 96.64 جنيه، وهو ما يعكس استمرار التذبذب في أداء المعدن ويؤكد على أهمية المتابعة المستمرة للسوق، مع ضرورة سؤال الجهات المختصة عن قيمة المصنعية والدمغة بشكل منفصل قبل إتمام أي صفقة.