أسعار الذهب في قطر اليوم الأحد 31 مايو 2026 وعالميًا

نشرة يومية تفصيلية لأسعار الذهب في قطر بجميع العيارات، وأسعار الأوقية والجنيه الذهب، بالإضافة إلى سعر الأونصة عالميًا بالدولار، مع تحليل لأهم العوامل المؤثرة.

في تقرير اليوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، يرصد موقع "صدى البلد" أحدث أسعار الذهب في دولة قطر وأبرز التحركات في البورصة العالمية، استنادًا إلى بيانات موقع "gold price today" المتخصص.

ويأتي هذا التقرير ضمن النشرة اليومية التي يقدمها الموقع لمتابعة أسعار السلع والخدمات المتنوعة، حيث يعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تهم شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء. بحسب البيانات المسجلة، سجلت أسعار الذهب في قطر اليوم بدون إضافة المصنعية مستويات متفاوتة حسب العيار. فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا 531.50 ريال قطري، بينما وصل سعر جرام عيار 22 إلى 487.25 ريال قطري.

أما عيار 21 الأكثر شيوعًا في الأسواق الخليجية فسجل 465.2 ريال قطري، في حين بلغ سعر جرام عيار 18 حوالي 398.75 ريال قطري. وتشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في السوق القطري بعد تذبذبات طفيفة خلال الأيام الماضية. على صعيد الوحدات الأكبر، بلغ سعر أوقية الذهب في قطر اليوم 16,535 ريالًا قطريًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب (وزن 8 جرامات من عيار 21) نحو 3,721 ريالًا قطريًا.

ويتابع المستثمرون هذه الأسعار عن كثب لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تحركات السوق. أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4,542.5 دولار أمريكي، وهو ما يعكس تحركات الأسواق الدولية وتأثير العوامل الاقتصادية الكلية. يتأثر سعر الذهب عالميًا بعدة عوامل رئيسية، منها معدل سعر الفائدة الذي تحدده البنوك المركزية في مختلف دول العالم، حيث يؤدي رفع الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب كأصل غير مدر للعائد، بينما يؤدي خفضها إلى زيادة الطلب عليه.

كما تلعب أسعار النفط دورًا مهمًا؛ فارتفاع أسعار النفط يزيد من التضخم ويدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر كمية الإنتاج السنوي من الذهب ومعدلات العرض والطلب بشكل مباشر على السعر، فكلما زاد الطلب على الذهب مقابل محدودية العرض، ارتفعت أسعاره. في السياق المحلي، ترتبط أسعار الذهب في قطر بشكل وثيق بأسعار السوق العالمية وسعر صرف الريال القطري مقابل الدولار.

ويحرص العديد من المواطنين والمقيمين على متابعة هذه الأسعار بانتظام خاصة في المناسبات مثل الأعياد وموسم الزواج. وتتوفر سبائك الذهب بأوزان مختلفة (1 جرام، 5 جرامات، 10 جرامات، 50 جرامًا، 100 جرام) إضافة إلى الجنيهات الذهبية التي تعتبر خيارًا شائعًا للادخار. لاحظ المحللون أن سوق الذهب شهد بعض التقلبات في الآونة الأخيرة بسبب التوترات الجيوسياسية وتغير السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى. كما أن توقعات التضخم والركود الاقتصادي تلعب دورًا في توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو المعادن الثمينة.

وينصح الخبراء المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية وعدم الاعتماد الكلي على الذهب، مع مراعاة تكاليف التخزين والتأمين. وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المذكورة هي أسعار البيع بدون مصنعية وقد تختلف عند الشراء الفعلي من محلات الصاغة حسب الرسوم الإضافية والضرائب. ننصح القراء بالتواصل مع الجهات المعنية مثل غرفة تجارة قطر أو نقابة الصاغة للحصول على أحدث الأسعار والتحديثات اليومية. وسيواصل موقع "صدى البلد" تقديم النشرات اليومية لأسعار الذهب والسلع الأخرى لخدمة المتابعين





