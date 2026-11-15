أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026.. تراجع شامل في الأعيرة والجنيه

تراجع أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026 في محلات الصاغة المصرية، حيث انخفض عيار 21 إلى 5835 جنيهًا والجنيه الذهب إلى 46680 جنيهًا مع هبوط العملة الأمريكية.

شهدت محلات الصاغة المصرية يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 تراجعًا ملحوظًا وشاملاً في أسعار جميع أنواع الذهب المتداول، مما عكس حالة من التقلص في القيم السوقية مقارنة باليوم السابق. جاء هذا التراجع كنتاج لحركة هبوط في سعر ال جنيه الذهب والأونصة المقومة بالجنيه المصري، في ظل تحديثات مستمرة للأسعار تعكس التغيرات الطفيفة في السوق العالمي والمحلي.

تفاصيل انخفاض أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى درجة نقاء بين الأعيرة المتداولة، نحو 6670 جنيهًا للبيع والشراء خلال تعاملات اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026. وبالمقارنة مع أسعار أمس السبت، التي سجل خلالها عيار 24 نحو 6825 جنيهًا للبيع و6775 جنيهًا للشراء، فقد تراجع سعر البيع بقيمة 155 جنيهًا، بينما انخفض سعر الشراء بنحو 105 جنيهات، ليسجل اليوم مستوى أقل بكثير.

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وبالنسبة للعبء الأكبر في السوق، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 5835 جنيهًا للبيع والشراء، مقارنة بنحو 5970 جنيهًا للبيع و5930 جنيهًا للشراء أمس السبت. وبذلك تراجع سعر بيع الجرام بقيمة 135 جنيهًا، فيما انخفض سعر الشراء بنحو 95 جنيهًا، ليواصل العيار الأكثر تداولًا في مصر التحرك نحو مستويات أقل مقارنة بالتحديث السابق.

كما شمل التراجع عيار 18 الذي سجل نحو 5000 جنيه للبيع والشراء اليوم الأحد، مقابل 5115 جنيهًا للبيع و5085 جنيهًا للشراء أمس السبت، بتراجع بلغ 115 جنيهًا في سعر البيع و85 جنيهًا في سعر الشراء. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3890 جنيهًا للبيع والشراء، مقارنة بنحو 3980 جنيهًا للبيع و3955 جنيهًا للشراء خلال تعاملات أمس، لينخفض سعر البيع 90 جنيهًا، وسعر الشراء 65 جنيهًا.

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انخفاض قيمة الجنيه والأونصة في الجنيه المصري

امتد التراجع إلى سعر الجنيه الذهب الذي سجل 46680 جنيهًا للبيع والشراء اليوم، مقارنة بنحو 47760 جنيهًا للبيع و47440 جنيهًا للشراء أمس السبت. وبذلك انخفض سعر البيع بقيمة 1080 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشراء بنحو 760 جنيهًا، في واحدة من أبرز التحركات المسجلة ضمن أسعار الذهب اليوم، مما يعكس حجم التغير الكبير في القيمة الإجمالية للسبائك الكبيرة.

على صعيد الأونصة، بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري اليوم الأحد نحو 207415 جنيهًا للبيع والشراء، مقارنة بأسعار أمس السبت التي سجلت 212215 جنيهًا للبيع و210795 جنيهًا للشراء. وسجلت الأونصة المقومة بالجنيه المصري انخفاضًا بقيمة 4800 جنيه في سعر البيع، و3380 جنيهًا في سعر الشراء، وهو ما يؤكد اتساع نطاق التراجع ليشمل القطع الأكبر من الذهب.

وعلى المستوى العالمي، سجلت الأونصة نحو 3874.43 دولارًا، مقابل 3874.47 دولارًا أمس السبت، بتراجع طفيف بلغ 4 سنتات. كما سجل دولار الصاغة اليوم الأحد نحو 53.53 جنيه، مقارنة بنحو 54.77 جنيه أمس السبت، ليتراجع بقيمة 1.24 جنيه، وهو ما يفسر جزءًا كبيرًا من التراجع في القيم المقومة بالجنيه المصري.

التأثيرات السوقية ومستقبل التحركات السعرية

تكشف المقارنة بين أسعار الذهب اليوم الأحد 15 نوفمبر وأمس السبت 14 نوفمبر 2026 عن تراجع جميع الأعيرة، وجاءت أبرز التغيرات كالتالي: عيار 21 بانخفاض 135 جنيهًا للبيع و95 جنيهًا للشراء، وعيار 14 بانخفاض 90 جنيهًا للبيع و65 جنيهًا للشراء. وتوضح هذه الأرقام أن التراجع لم يقتصر على عيار بعينه، بل امتد إلى الأعيرة الأربعة التي شملها تحديث الأسعار اليوم.

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وتعكس أسعار الذهب اليوم الأحد استمرار التراجع في السوق المحلية مقارنة بتعاملات أمس السبت، مع انخفاض جميع الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري، وفقًا لآخر تحديث للأسعار المعلنة في محلات الصاغة. ويظل التغير في سعر عيار 21 من المؤشرات المهمة التي توضح اتجاه حركة الذهب في محلات الصاغة، خاصة مع متابعة المواطنين المستمرة لهذا العيار.

وتأتي تحركات سعر الدولار بالتزامن مع التراجع الذي شهدته أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث انخفضت أسعار الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة المقومة بالجنيه المصري مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس. ويواصل السوق المصري مراقبة هذه التقلبات لمعرفة ما إذا كان هذا التراجع مجرد تصحيح مؤقت أم بداية لاتجاه هبوطي أوسع في الفترة المقبلة.