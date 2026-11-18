تحديث شامل لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، حيث سجل الذهب قفزة بلغت 135 جنيهًا للبيع و90 جنيهًا للشراء، مع تفاصيل دقيقة لجميع أنواع السبائك والعملات.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 حركة صعود واضحة ومتسارعة في أسواق الجملة والتجزئة، حيث سجل المعدن النفيس قفزة ملحوظة في أسعار البيع والشراء، مما دفع الراغبين في الاستثمار أو الحفظ إلى متابعة التحديثات الدقيقة لحظة بلحظة، نظرًا لأهمية الذهب كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية والمحلية.

أسعار السبائك الذهبية حسب الوزن

أعلنت الهيئات المختصة عن مستويات سعرية جديدة للسبائك الذهبية بمختلف أوزانها، لتعكس الارتفاع الطفيف في السعر العالمي للجنه الواحد، حيث بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 33 ألفًا و725 جنيهًا، بينما سجلت السبيكة وزن 10 جرامات نحو 67 ألفًا و450 جنيهًا، ووصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى 134 ألفًا و900 جنيه.

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وبالنسبة للأوزان الأكبر، بلغت سبيكة وزن 50 جرامًا نحو 337 ألفًا و250 جنيهًا، وسجلت سبيكة 100 جرام نحو 674 ألفًا و500 جنيه، لتظل هذه الأوزان خيارًا مفضلًا للمستثمرين الذين يبحثون عن تدفقات استثمارية أكبر، بينما تظل الأوزان الصغيرة متناسقة مع الميزانيات المحدودة.

فيما وصلت أسعار السبائك الصغيرة جدًا إلى مستويات متفاوتة، حيث بلغت سبيكة ربع جرام نحو 1685 جنيهًا، وسبيكة نصف جرام نحو 3375 جنيهًا، بينما بلغ سعر سبيكة جرام واحد نحو 6745 جنيهًا، ووزن 2.5 جرام نحو 16 ألفًا و865 جنيهًا، لتوفر بدائل متعددة أمام الراغبين في تكوين مدخرات ذهبية تدريجيًا دون الحاجة إلى شراء أوزان كبيرة.

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تفاصيل أسعار الجنيهات الذهبية والكيلو

سجلت أسعار الجنيهات الذهبية مستويات مرتفعة تعكس الثقة العالية في هذا الصنف من المعادن، حيث وصل سعر سبيكة ربع كيلو إلى مليون و686 ألفًا و250 جنيهًا، وسجلت سبيكة نصف كيلو نحو 3 ملايين و372 ألفًا و500 جنيه، بينما بلغ سعر الكيلوجرام نحو 6 ملايين و745 ألف جنيه، وهو ما يشير إلى طلب قوي على الكميات الكبيرة.

وبالنسبة للجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، سجل نحو 47 ألفًا و200 جنيه، بينما بلغ سعر نصف الجنيه الذهب وزن 4 جرامات نحو 23 ألفًا و600 جنيه، وسجل ربع الجنيه الذهب وزن جرامين نحو 11 ألفًا و800 جنيه، لتتناسب هذه الأسعار مع الشرائح المختلفة من المستهلكين والمستثمرين.

كما بلغ سعر الجنيه الذهب وزن 5 جنيهات، بإجمالي 40 جرامًا، نحو 236 ألف جنيه، ووصل سعر وزن 10 جنيهات، بإجمالي 80 جرامًا، إلى 472 ألف جنيه، مما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي في هذا القطاع وارتفاع القيمة السوقية للعملة الذهبية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

تأثيرات السوق ومستقبل الاستثمار

يرى المحللون أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب يعكس تذبذب أسعار الدولار في البنوك المحلية والعالمية، فضلًا عن انخفاض أسعار الفائدة في بعض البنوك أو زيادتها زيادة طفيفة، مما يجعل المعدن الأصفر أهم الملاذات الآمنة حاليا للاستثمار في العالم، مع استمرار الاهتمام بشراءه باعتباره أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط من تقلبات الأسواق.

وتتوفر أمام الراغبين في الاستثمار خيارات متنوعة، بداية من السبائك الصغيرة التي تناسب الميزانيات المحدودة، وصولًا إلى الأوزان الكبيرة والجنيهات الذهبية، مما يتيح لهم بناء محافظ استثمارية مرنة، خاصة في ظل تنوع الخيارات المتاحة ووضوح الأسعار في السوق المحلي اليوم.

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وتشهد الأسعار مستويات متفاوتة وفقًا للوزن والعيار، حيث بلغ سعر جرام الذهب في مصر اليوم تريند محرك البحث العالمي جوجل على مدار الساعة، كون المعدن النفيس يحظى باهتمام واسع من قبل صانعي القرار والمستثمرين على حد سواء، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال آليات تنظيمية دقيقة.

وفي السياق ذاته، أكد أمين تنظيم القبائل والعائلات المصرية على مبادرة فخامة الرئيس لتقنين أوضاع العاملين في التنقيب عن الذهب، والتي أثلجت قلوب أبناء محافظات الجنوب، مما يعزز من الدور الاجتماعي والاقتصادي للذهب في مختلف مناطق الجمهورية، ويدعم التنمية المحلية في تلك المناطق.

وتظل أسعار عيار 18 عند مستويات 5,055 جنيها و5,025 جنيها في فترات سابقة، بينما يشهد عيار 24 اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 قفزة بـ135 جنيهًا للبيع و90 جنيهًا للشراء، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمراً ضرورياً لأي شخص يرغب في البيع أو الشراء في الوقت الحالي.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تنوع الخيارات المتاحة أمام الراغبين في الاستثمار، حيث يمكن اختيار السبائك أو العملات الذهبية أو المشغولات، مع الالتزام بالتسعير الرسمي المعتمد من الجمعيات المهنية، مما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار السوق في الفترة المقبلة.

وبذلك، تظل أسعار الذهب في مصر اليوم 16 نوفمبر 2026 تحت المجهر الدائم للجمهور والمستثمرين، مع توقعات بمواصلة التذبذب الإيجابي أو السلبي بناءً على المؤشرات الاقتصادية الدولية، مما يستدعي الحذر والحساب الدقيق لأي عملية شراء أو بيع في السوق المصري.