أسعار الذهب في مصر 8 نوفمبر 2026.. ارتفاع محدود وعيار 24 يسجل 15 جنيها

تفاصيل أسعار الذهب اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026 في مصر، حيث ارتفع عيار 24 جنيهًا وعيار 21 عشر جنيهات، مع استقرار أسعار الشراء للجنيه والأونصة.

شهدت أسعار الذهب في مصر، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، تباينا طفيفا في حركة التداولات، حيث سجلت أسعار البيع ارتفاعات محدودة مقارنة بمستويات أمس السبت، بينما بقيت أسعار الشراء ثابتة تماماً دون تغيير. وقد جاء هذا الثبات النسبي في السوق المحلية بالتزامن مع مراقبة المتعاملين لتحركات الدولار والسوق العالمية، مما أبقى الأسعار ضمن نطاق ضيق ومحدد.

تفاصيل أسعار عيار 18 وعيار 24 اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، نحو 5330 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 5295 جنيهاً مصرياً للشراء. وقد ارتفع سعر البيع لهذا العيار بقيمة 5 جنيهات فقط مقارنة بسعره أمس السبت الذي بلغ 5325 جنيهاً للبيع، مع ثبات سعر الشراء تماماً عند 5295 جنيهاً.

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وفي سياق متصل، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعاً أكبر قليلاً، حيث زاد سعر البيع بقيمة 15 جنيهاً مصرياً، ليسجل متوسط سعر الجرام نحو 7080 جنيهاً للبيع. بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا بقيمة 10 جنيهات في سعر البيع، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته المحدودة والمترقبة في السوق المحلية، مدعوماً بثبات أسعار الشراء لجميع الأعيرة المختلفة.

أسعار الجنيه الذهب والأونصة العالمية

تباينت حركات الأسعار بين الأعيرة المختلفة، حيث سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد نحو 49760 جنيهاً مصرياً للبيع، مقابل 49440 جنيهاً للشراء. وقد ارتفع سعر البيع للجنيه الذهب بقيمة 80 جنيهاً مقارنة بسعره أمس السبت الذي كان 49680 جنيهاً للبيع، بينما استقر سعر الشراء عند 49440 جنيهاً دون أي تغيير يذكر.

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أما بالنسبة للأونصة الذهبية بالجنيه المصري، فقد سجلت اليوم نحو 221100 جنيهاً للبيع، مقابل 219680 جنيهاً للشراء. مقارنة بأمس السبت حيث كان سعر البيع 220745 جنيهاً، مما يعني ارتفاع سعر البيع للأونصة بقيمة 355 جنيهاً، بينما بقي سعر الشراء ثابتاً عند 219680 جنيهاً، مما يعكس استقراراً في جانب العرض والطلب من المشترين.

تأثير دولار الصاغة على أسعار الذهب

سجل سعر دولار الصاغة في مصر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، نحو 54.38 جنيهاً مصرياً، مقابل 54.29 جنيهاً أمس السبت. وبذلك تكون قيمة الزيادة في سعر الدولار 9 قروش فقط، وهي زيادة طفيفة لم تؤثر بشكل كبير على حدة الارتفاع في أسعار الذهب، لكنها ساهمت في دفع أسعار البيع للأعلى بشكل تدريجي ومعتدل.

بشكل عام، تعكس الأرقام الصادرة عن محلات الصاغة في مصر يوم 8 نوفمبر 2026، حالة من الترقب والهدوء النسبي في السوق، حيث ارتفعت أسعار البيع بمقادير متفاوتة بين العيار 14 وعيار 24، بينما حافظت أسعار الشراء على استقرارها التام، مما يضع المستهلكين أمام خيارات حذرة في قرارات الاستثمار أو الشراء اليومي للمعدن الأصفر.