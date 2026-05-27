يصدر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 مايو 2026، أول أيام عيد الأضحي المبارك وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر.

يبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف العربي 170.32 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك اتش اس بي سي نحو 170.16 جنيه للشراء و170.43 جنيه للبيع. وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك كريدي أجريكول نحو 168.64 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع. ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك قناة السويس لنحو 168.60 جنيه للشراء و170.59 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الافريقي ليصل إلي 167.78 جنيه للشراء و171.48 جنيه للبيع. وانخفض سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي ليسجل 166.98 جنيه للشراء و170.49 جنيه للبيع. وهبط سعر الدينار الكويتي في بنك الأهلي الكويتي لنحو 165.83 جنيه للشراء و171.02 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 165.81 جنيه للشراء و170.68 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 165.42 جنيه للشراء و170.65 جنيه للبيع. وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني لنحو 165.06 جنيه للشراء و172.05 جنيه للبيع. وصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد لنحو 158.27 جنيه للشراء و171.57 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 170.24 جنيه للشراء و170.74 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي 14.08 جنيه والدينار الكويتي 172.27 جنيه





