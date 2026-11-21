سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقراراً ملحوظاً في مختلف البنوك المصرية، حيث استقر سعر الشراء عند 53.77 جنيه وسعر البيع عند 53.87 جنيه في多数 المؤسسات المصرفية الكبرى.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بشكل تام خلال التعاملات الأسبوعية، وذلك في تاريخ السبت الموافق 21 نوفمبر 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك الرسمية في السوق المحلية. وقد جاء هذا الاستقرار كنتيجة مباشرة لانتهاء التعاملات المصرفية اليومية في اليوم السابق الخميس، حيث حافظت أسعار العملات على نفس المستويات التي كانت سائدة قبل عطلة نهاية الأسبوع، دون تسجيل أي تذبذبات كبيرة أو تقلبات حادة في أسواق الصرف.

ثبات أسعار الشراء والبيع في البنوك الكبرى

أظهرت البيانات المالية الصادرة عن الشبكة المصرفية المصرية أن بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك قناة السويس، جميعها قد جمعت على تثبيت سعر الشراء عند 53.77 جنيه مصري، وسعر البيع عند 53.87 جنيه مصري للقطعة الواحدة من العملة الأمريكية. هذا التوافق في الأسعار بين أكبر البنوك العاملة في البلاد يعكس حالة من الانسيابية في السيولة النقدية والاستقرار النسبي في الطلب على العملة الصعبة مقارنة بالعرض المتاح في السوق خلال تلك الفترة الزمنية.

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فروق طفيفة في أسعار الصرف لدى بعض المؤسسات

على الرغم من السائد العام للاستقرار، إلا أن بعض المؤسسات المصرفية المتخصصة قد أوقفت أسعارها بمبالغ طفيفة تختلف عن المتوسط السائد في القطاع العام، حيث سجل بنك الكويت الوطني سعر شراء بمقدار 53.87 جنيه مصري وسعر بيع بمقدار 53.97 جنيه مصري، بينما حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على سعر شراء عند 53.79 جنيه وسعر بيع عند 53.89 جنيه. كما أظهر بنك نكست رقماً مختلفاً قليلاً حيث حدد سعر الشراء عند 53.85 جنيه وسعر البيع عند 53.95 جنيه، مما يشير إلى تنوع في هوامش الربح التشغيلية بين البنوك المختلفة رغم ثبات سعر السوق الأساسي.

تباين الأسعار في البنوك الإقليمية والخدمية

في قطاعات مصرفية أخرى، تم تحديد أسعار مختلفة قليلاً من قبل بنك كريدي أجريكول وبنك فيصل الإسلامي، حيث استقر سعر الشراء عند 53.72 جنيه مصري وسعر البيع عند 53.82 جنيه مصري لكل منهما. وعلى الجانب الآخر، سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء بمقدار 53.74 جنيه وسعر بيع بمقدار 53.84 جنيه، بينما حدد بنك أبوظبي التجاري سعر شراء عند 53.73 جنيه وسعر بيع عند 53.83 جنيه. كما جمع بنك أبوظبي الأول وبنك QNB مصر على تحديد سعر شراء عند 53.76 جنيه مصري وسعر بيع عند 53.86 جنيه مصري، مما يوضح وجود نطاق تسعير دقيق ومتنوع بين مختلف الفئات المصرفية.

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إطار الاحتياطي الاستراتيجي وتنويع سلاسل الإمداد

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الصرف ضمن سياق أوسع يتعلق بتعزيز أمن الغذاء عبر تنويع سلاسل الإمداد وبناء احتياطي استراتيجي قوي، وهو ما تسعى إليه الحكومة المصرية بشكل مستمر. وقد أشارت التقارير الاقتصادية إلى أن استقرار العملة المحلية يساهم في تخفيف حدة الضغوط التضخمية على الواردات الأساسية، مما يدعم جهود الدولة في ضمان تدفق السلع الاستراتيجية. وتعمل الجهات المعنية على مواصلة مراقبة مؤشرات السوق لضمان استدامة هذا الاستقرار وعدم تعرضه لتقلبات مفاجئة قد تؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين.

الوضع الراهن في الأسواق المالية المصرية

في ضوء هذه المعطيات، يواصل السوق المصري العمل ضمن إطار استقرار نسبي يخدم استقرار الاقتصاد الكلي، حيث تراقب البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية تطور الموقف عن كثب. ويظل الهدف الأساسي هو الحفاظ على توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية، وتأمين تدفقات رأس المال اللازمة لدعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تستمر هذه الديناميكيات في الفترة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الخارجية والداخلية التي قد تؤثر على سوق الصرف، مما يتطلب يقظة مستمرة من المشاركين في السوق للتعامل مع أي تطورات محتملة.