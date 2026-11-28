استقرار سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يوم 28 نوفمبر 2026، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.61 و14.66 جنيه والبيع بين 14.64 و14.69 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، يوم السبت 28 نوفمبر 2026، وفقاً لأحدث تحديثات أسعار الصرف التي أعلنت عنها البنوك المصرية العاملة في السوق المحلية. وسجلت أسعار العملة السعودية تبايناً طفيفاً ومحدوداً في مستويات الشراء والبيع من بنك لآخر، مما يعكس استقراراً نسبياً في حركة التبادل النقدي خلال هذا اليوم.

تفاصيل أسعار الشراء والبيع بالبنوك

سجل البنك الأهلي المصري سعر الشراء عند 14.61 جنيه مصري، بينما بلغ سعر البيع 14.64 جنيه مصري، ليظهر هذا البنك أكبر فارق في سعر الشراء مقارنة ببقية المؤسسات المالية في القائمة. وفي السياق نفسه، جاء بنك مصر بتسجيل سعر شراء قدره 14.62 جنيه مصري، مع ثبات سعر البيع عند 14.64 جنيه مصري.

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أما بنك القاهرة، فقد قدم سعر شراء عند 14.63 جنيه مصري، وسعر بيع مقداره 14.64 جنيه مصري. وعلى الجانب الآخر، أظهر البنك التجاري الدولي CIB تسعيراً مختلفاً حيث سجل سعر الشراء والبيع عند 14.66 جنيه مصري لكل منهما، دون وجود فجوة بين السعرين عند هذه المؤسسة المالية.

تباين أسعار البنوك الحكومية والأجنبية

سجل بنك الإسكندرية سعر شراء مقداره 14.62 جنيه مصري، وسعر بيع مرتفع نسبياً عند 14.69 جنيه مصري. وفي موازاة ذلك، سجل بنك QNB مصر سعر شراء عند 14.64 جنيه مصري، وسعر بيع عند 14.68 جنيه مصري. كما جاء مصرف أبوظبي الإسلامي بتسجيل سعر شراء وبيع عند 14.64 جنيه و14.69 جنيه مصري على التوالي.

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من جانب آخر، سجل بنك قناة السويس سعر شراء عند 14.66 جنيه مصري، وسعر بيع عند 14.69 جنيه مصري. وسجل بنك SAIB سعر شراء عند 14.62 جنيه مصري، وسعر بيع عند 14.67 جنيه مصري. أما بنك فيصل الإسلامي، فقد عرض سعر شراء وبيع متساويين عند 14.65 جنيه مصري، مما يجعله الخيار الوحيد بدون فرق بين السعرين في هذه القائمة.

التحليل والوصول إلى التفاصيل الدقيقة

يظهر التباين الطفيف في الأسعار أن السوق يعمل ضمن نطاق ضيق، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 14.61 جنيه مصري كحد أدنى لدى البنك الأهلي المصري، و14.66 جنيه مصري كحد أقصى لدى البنك التجاري الدولي CIB وبنك قناة السويس. فيما تراوحت أسعار البيع بين 14.64 جنيه مصري و14.69 جنيه مصري.

هذا الاستقرار في الأسعار يعكس طبيعة السوق الحالي للعملة السعودية مقابل الجنيه المصري، حيث لا توجد تقلبات حادة تؤثر على قرارات المواطنين والشركات المتعلقة بالتحويلات المالية أو الصادرات والاستيراد في هذه الفترة المحددة من نوفمبر 2026.