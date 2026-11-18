سجلت أسعار الفضة في مصر انخفاضًا حادًا خلال تعاملات 18 نوفمبر 2026، حيث وصل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 إلى 83.04 جنيه، مما يعكس تراجعًا عالميًا في المعدن الأبيض.

سجلت أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات الأربعاء 18 نوفمبر 2026 موجة هبوط جديدة، حيث انخفض سعر جرام الفضة النقية عيار 999 إلى نحو 83.04 جنيه، بنسبة تراجع بلغت 1.12%.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع ملحوظ في أسعار الأونصة العالمية للمعدن الأبيض، والتي هبطت إلى نحو 46.84 دولار، مسجلة انخفاضًا بنسبة 1.19% وفقًا للمؤشرات اللحظية في الأسواق الدولية.

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تفاصيل أسعار الأعيرة المختلفة

ظهرت مستويات أسعار متفاوتة لجرام الفضة بمختلف الأعيرة المتاحة في السوق المصري خلال هذه الجلسة، حيث سجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 76.89 جنيه، بينما تراوح سعر جرام الفضة عيار 585 عند مستوى 48.63 جنيه.

وتشير البيانات الحالية إلى أن هذه المستويات تمثل نقطة تحول مهمة في مسار تداولات المعدن الأبيض، مما يفتح باب التساؤلات حول فرص الشراء المحتملة للمستثمرين خلال الفترات المقبلة.

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انخفاض حاد على مدار العام 2026

تُظهر المؤشرات التاريخية تراجعًا كبيرًا في أداء الفضة خلال العام الجاري 2026، حيث انخفض سعر جرام الفضة عيار 999 بنحو 33% منذ بداية العام، مقارنة بسعر الافتتاح الذي بلغ 123.94 جنيه.

وتبرز أهمية هذه الأرقام عند مقارنتها بالقمة التاريخية التي سجلتها الفضة عند 211.98 جنيه للجرام في 29 يناير 2026، حيث أصبح السعر الحالي أقل من تلك القمة بنحو 60.83%.

توقعات المتداولين والتأثيرات العالمية

بلغ متوسط سعر الجرام خلال آخر 30 يومًا نحو 91.87 جنيه، ما يعني أن السعر الحالي يقل عن المتوسط بنحو 9.61%، وهو ما يعكس ضغوطًا هابطة مستمرة على السوق.

تتحرك الفضة تحت تأثير مجموعة من العوامل الخارجية، يأتي في مقدمتها أداء الأونصة في الأسواق العالمية، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب الطلب الصناعي والاستثماري على المعدن الأبيض.

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الطلب الصناعي ودور الدولار

تكتسب الفضة أهمية خاصة بسبب استخدامها في قطاعات صناعية متعددة، من بينها الإلكترونيات والطاقة الشمسية والتطبيقات التكنولوجية، فضلًا عن استخدامها في صناعة المشغولات والحلي والسبائك.

وسجل الدولار في المؤشرات المحلية نحو 53.68 جنيه، بينما بلغت قيمته وفق المؤشر العالمي المعروض نحو 53.72 جنيه، في الوقت الذي تراجع فيه الذهب إلى نحو 5875 جنيهًا للجرام وفق المؤشر المعروض.

فرص الشراء والتقلبات المستقبلية

يمثل تراجع الأسعار فرصة أمام الراغبين في شراء الفضة، لكنه لا يعني بالضرورة أن الأسعار وصلت إلى أدنى مستوياتها، خاصة أن المعدن يتأثر بالتقلبات العالمية.

وقد يشهد المعدن تحركات صعودًا وهبوطًا خلال الفترة المقبلة، مما يستدعي الحذر والمتابعة المستمرة للسوق لتقييم الفرص المتاحة بدقة.