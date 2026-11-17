تحديث مباشر لأسعار العملات في مصر اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي 53.76 جنيه في البنوك بينما استقرت العملات العربية أمام الجنيه المصري في تعاملات هادئة.

شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم تحركات محدودة ومتوازنة، حيث ارتفع الدولار الأمريكي ليسجل مستوى قياسياً جديداً في التعاملات البنكية. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع متابعة دقيقة للمواطنين والمستثمرين لتأثيرات سعر الصرف على تكلفة الاستيراد وحركة التجارة الخارجية، مما يجعل متابعة أسعار العملات الأجنبية والعربية أمراً حيوياً لقطاعات واسعة من الاقتصاد.

معدلات صعود الدولار الأمريكي

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 53.6791 جنيه مصري في السوق، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.35% مقارنة بالجلسات السابقة. وفي قطاع البنوك، بلغ مؤشر سعر صرف الدولار نحو 53.76 جنيه، مما يعكس زيادة طفيلية نسبته 0.21% في تعاملات الشراء والبيع بين المؤسسات المالية الكبرى. وقد قفز سعر الشراء المباشر في بعض البنوك إلى 53.78 جنيه، مما يؤكد الضغط التصاعدي الطفيف على العملة الخضراء مقابل الجنيه المصري.

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تباين أداء العملات الأوروبية والعالمية

في المقابل، أظهرت العملات الأوروبية أداءً متبايناً ومحدوداً، حيث سجل الجنيه الإسترليني نحو 70.8603 جنيه مصري بانخفاض طفيف جداً نسبته 0.01%. ووصل سعر الفرنك السويسري إلى 63.9613 جنيه، مسجلاً ارتفاعاً ضئيلاً نسبته 0.01% فقط. كما سجلت الكرونة السويدية مستوى 5.3265 جنيه، بتراجع بسيط نسبته 0.05%، في إشارة إلى استقرار نسبي في تعاملات العملات الأوروبية الكبرى خلال هذه الجلسة.

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استقرار العملات العربية وإيران

على صعيد العملات العربية، ظلت معظمها مستقرة دون تقلبات كبيرة، مع استمرار ترقب السوق لتحركات الريال السعودي مقابل الجنيه المصري. وفي سياق إقليمي أوسع، أشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إلى قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إنهاء الصراع مع إيران، مؤكداً ضرورة تحديد إجراءات للتوصل إلى تسوية. وشدد على وجود أطراف ترغب في استمرار الصراع، مؤكداً أن الحرب لن تكون أبدية.