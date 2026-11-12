أسعار الدولار في مصر اليوم 12 نوفمبر 2026.. تراجع طفيف في البنوك

تراجع سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، وسجل البنك المركزي 53.486 جنيه للشراء، مع ارتفاع عالمي للورقة الخضراء لأعلى مستوى منذ أبريل 2025.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق المحلية تراجعا طفيفا خلال تعاملات بداية يوم الخميس، لتحقق البنوك الحكومية والخاصة ومحال الصرافة اختلافات ضئيلة مقارنة باليوم السابق. ويحرص المواطنين والتجار على متابعة هذه التحديثات بدقة لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن في عمليات البيع والشراء، حيث تتركز الاهتمامات حول الفروقات البسيطة بين المؤسسات المالية الكبرى.

أسعار الشراء والبيع في البنوك الرئيسية

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، نحو 53.4869 جنيه للشراء، و53.6246 جنيه للبيع، وهو ما يعكس الأسعار الرسمية المعلنة في السوق النقدية. وفي السياق نفسه، حافظ البنك الأهلي المصري على استقرار أسعاره عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، سواء في تعاملات البنكنوت أو عمليات التحويلات المالية. كما سجل بنك مصر أسعارا مطابقة للبنك الأهلي، حيث تراوح سعر الشراء عند 53.50 جنيه والبيع عند 53.60 جنيه، مما يجعله من البنوك المستقرة في تحديد قيمتها اليوم.

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تصدى بنك قناة السويس وأسعار HSBC

ارتفعت أسعار الشراء بشكل طفيف في بنك قناة السويس ليصبح الأعلى بين البنوك المحلية، حيث سجل نحو 53.52 جنيه للشراء، و53.62 جنيه للبيع، سواء لأسعار البنكنوت أو التحويلات. وفي موازاة ذلك، سجل بنك HSBC مصر أسعارا مستقرة عند 53.50 جنيه للشراء و53.60 جنيه للبيع، متماشيا مع متوسط الأسعار السائد في القطاع الخاص. ويبرز هذا التباين البسيط في الأسعار قدرة العملاء على اختيار المؤسسة التي تقدم لهم أفضل هامش الربح أو تكلفة أقل حسب نوع العملية.

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تحليل الفروقات بين أعلى وأقل سعر

عند رصد أعلى وأقل سعر للدولار اليوم، يظهر أن بنك قناة السويس يقدم أعلى سعر لشراء الدولار عند 53.52 جنيه، وكذلك أعلى سعر للبيع عند 53.62 جنيه. في المقابل، يأتي البنك المركزي المصري بأقل سعر للشراء عند 53.4869 جنيه، بينما يوزع أقل سعر للبيع عند 53.60 جنيه بالتساوي بين البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي CIB وبنك القاهرة وبنك HSBC. وهذا التوزيع يوضح للباحثين عن أفضل سعر وجود خيارات متعددة تصل إلى فروق تصل إلى بضعة قروش فقط.

السياق العالمي والارتفاع التاريخي للدولار

علاوة على الحركة المحلية، سجل الدولار الأمريكي عالميا ارتفاعا إلى أعلى مستوى له في 19 شهرا مقابل العملات الرئيسية، مدعوما بتوقعات متزايدة برفع سعر الفائدة. واقترب الين الياباني من مستوى 160 للدولار عقب تصريحات مائلة للتيسير النقدي من مسؤول في بنك اليابان المركزي، مما أثر على مؤشرات العملة عالميا. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات بنسبة 0.15% إلى 103.02 نقطة، وهو ما يمثل أعلى مستوى مسجل منذ أبريل 2025، مما يعزز القوة الشرائية للعملة الأمريكية على مستوى العالم.