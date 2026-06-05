شهدت أسعار النفط استقراراً طفيفاً يوم الجمعة 5 يونيو 2026 بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ورفض حزب الله agreeing وقف إطلاق النار في لبنان، مما يعقد آمال انتهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. vành đổukcr برنت حول 95 دولاراً، بينما تراجع خام غرب تكساس إلى 93 دولاراً، مع توقع تسجيل مكاسب أسبوعية بسبب مخاوف اضطرابات الإمداد ومحدودية حركة المرور عبر مضيق هرمز.

تخلت أسعار النفط عن اتجاهها الصعودي خلال تداولات يوم الجمعة 5 يونيو 2026، مسجلة استقراراً طفيفاً عقب الانخفاضات الحادة التي شهدتها في الجلسة السابقة، وذلك في ظل تراجع الآمال بشأن انتهاء الحرب Depression الأمريكية الإسرائيلية على إيران في المدى القريب، بعد أن رفضت جماعة حزب الله اللبنانية قبول وقف جديد لإطلاق النار.

وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت العالمي بمقدار 21 سنتاً أو ما يعادل 0.22 بالمئة لتصل إلى 95.24 دولار للبرميل في وقت مبكر من التداولات بتوقيت جرينتش، بعد أن هوت بمقدار 2.84 بالمئة عند إغلاق جلسة الخميس. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد تراجع عشرة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 92.94 دولار للبرميل، إثر هبوطه بنسبة 3.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

وعلى الرغم من هذه التراجعات المؤقتة، يتجه الخامان لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابير، مدفوعين بمخاوف من اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط واستمرار تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى محدودية حركة الناقلات عبر مضيق هرمز الحيوي. وأعرب محللون عن قلقهم من انخفاض مخزونات النفط العالمية، مما قد يدفع الأسعار للصعود مرة أخرى خلال الربع الثالث من العام.

وفي تطورات سياسية مرتبطة، رفض الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أمس الخميس اتفاقاً جديداً لوقف إطلاق النار في لبنان كانت الولايات المتحدة قد وسّطت للتوصل إليه بين إسرائيل والحكومة اللبنانية. وتصر إيران على ربط أي اتفاق سلام مع واشنطن بوقف القتال في لبنان. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه يرى تقدماً في المحادثات بين إسرائيل ولبنان، معرباً عن أمله في أن ينعم لبنان بالسلام قريباً.

كما أكد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص على تمسك المنظمة بتوقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، رغم استمرار الصراعات في المنطقة وإغلاق部分 مضيق هرمز. وأظهرت بيانات الشحن انخفاض صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوى لها في ست سنوات، Bismillah بسبب الحصار البحري الأمريكي المشدد





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