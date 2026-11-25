كشف سوق العبور للجملة عن ارتفاع أسعار الفواكه اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، مع ارتفاع البرتقال بنحو 3 إلى 5 جنيهات للكيلو، وتصدرت الموز المغرب

شهدت أسواق الجملة في مصر يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026 ، تحركات واضحة في أسعار السلع الغذائية الأساسية، حيث أفاد سوق العبور للجملة بارتفاع ملحوظ في تكلفة بعض أنواع الفواكه، مع إضافة تتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو الواحد عند بيعها في أسواق التجزئة. وتزامن هذا الارتفاع مع استمرار الجهود الحكومية لدعم الصادرات الزراعية المصرية من خلال فتح أسواق خارجية جديدة وتحديث منظومة الحجر الزراعي، مما يعكس ديناميكية السوق المحلي تجاه التقلبات العالمية.

تحديث أسعار الفواكه في سوق العبور

أظهرت البيانات الصادرة عن سوق العبور للجملة أن سعر البرتقال البلدي تراوح بين 11 و15 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البرتقال السكري ليبلغ بين 8 و14 جنيهًا للكيلو. وسجل البرتقال أبوسرة أسعارًا متفاوتة تراوحت بين 8 و12 جنيهًا للكيلو، فيما احتل اليوسفى مكانة مميزة بأسعار تتراوح بين 10 و20 جنيهًا للكيلو. كما قفز سعر الجريب فروت ليتراوح بين 6 و12 جنيهًا، وسجل الليمون البلدي أرقامًا عالية تراوحت من 12 إلى 20 جنيهًا للكيلو الواحد، مما يعكس طلبًا مرتفعًا أو نقصًا في المعروض لبعض الأصناف.

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وفيما يخص الأصناف الأخرى، تراوح سعر الشمام والكانتلوب بين 15 و20 جنيهًا للكيلو، مما يضعه في الفئة المتوسطة من حيث التكلفة مقارنة بأصناف الفواكه الأخرى. أما الموز المغربي، فقد سجل أسعارًا مرتفعة نسبيًا تراوحت بين 22 و32 جنيهًا للكيلو، مما يجعله من أغلى الأصناف المتاحة في السوق خلال هذا التاريخ. كما تفاوتت أسعار البطيخ بشكل كبير لثمرة واحدة، حيث تراوحت بين 24 و100 جنيه اعتمادًا على حجم الثمرة ووزنها، مما يمنح المستهلك خيارات متعددة تناسب الميزانيات المختلفة.

توسع الصادرات الزراعية المصرية عالميًا

تواصل الدولة جهودها الحثيثة لدعم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تصدر مصر حاليًا نحو 350 سلعة زراعية متنوعة إلى أكثر من 160 سوقًا خارجيًا حول العالم. وقد أسهم توسع ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في فتح أكثر من 83 سوقًا جديدًا أمام الصادرات الزراعية المصرية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع تحديات السوق العالمية ويحقق عائدات نقدية مهمة.

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تركز الاستراتيجية الحالية على تطوير منظومة الحجر الزراعي، بالإضافة إلى تحديث المعامل بأحدث الأجهزة الحديثة لضمان جودة المنتجات الزراعية وقدرتها التنافسية عالميًا. هذه الخطوات تهدف إلى رفع كفاءة التصدير وتقليل الفاقد من المحاصيل، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار محليًا وعالميًا على حد سواء، ويوفر فرصة للدولارد المصري.

التأثير المباشر على المستهلكين المصريين

يلاحظ المستهلكون المصريون اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2026، تباينًا في الأسعار بين الخضروات والفاكهة والأسماك والدواجن في الأسواق، حيث يؤثر سعر الجملة بشكل مباشر على رفوف التجزئة. مع إضافة 3 إلى 5 جنيهات للكيلو في بعض الفواكه، يتحمل المشترون النهائيون عبء التكلفة الإضافية، مما يستدعي متابعة دقيقة لمؤشرات التضخم الغذائي خلال الأسبوع الجاري.

وتعد بيانات سوق العبور للجملة مرجعًا أساسيًا لتحديد اتجاهات الأسعار، حيث تعكس التغيرات اليومية في العرض والطلب على السلع الأساسية. استمرار ارتفاع أسعار الموز والبطيخ قد يدفع البعض لاستبدالها بأصناف أخرى مثل البرتقال أو الشمام، مما يخلق ديناميكية متحركة في أنماط الاستهلاك المنزلي. وعلى الرغم من هذه التقلبات، يبقى دعم الصادرات الزراعية ضمانة لنمو القطاع الزراعي وتحقيق استقرار نسبي في المدى المتوسط.