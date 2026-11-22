انخفاض حاد في أسعار الفضة المصرية لتسجل 72.12 جنيهًا للجرام العيار 999، بتراجع قدره 65.98% من أعلى مستوياتها التاريخية، مع تفاصيل دقيقة عن العيارات والأسعار.

تشهد سوق المعادن النفيسة في مصر تراجعًا ملحوظًا في أسعار الفضة خلال الفترة الحالية، حيث سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 72.12 جنيه في السوق المحلية، مسجلاً ارتفاعًا طفيفًا نسبته 1.73% مقارنة بأسعار الإغلاق السابقة، وفق آخر تحديثات الأسعار المتاحة.

تفاصيل أسعار الفضة بالعيارات المختلفة

كشف تحديث الأسعار الاسترشادية عن تباين واضح في قيم الفضة حسب درجة النقاء، حيث بلغ سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 69.16 جنيه، وسجل جرام الفضة الإسترليني عيار 925 نحو 66.77 جنيه، مما يعكس تدرجًا في القيمة السوقية يرتبط مباشرة بنسبة الصفاء المعدنية.

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وفي إطار تنوع العيارات المتاحة للمستهلكين، سجل جرام الفضة عيار 900 نحو 64.97 جنيه، والفضة السعودية عيار 875 نحو 63.17 جنيه، فيما وصل سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 57.75 جنيه، وعيار 750 إلى 54.14 جنيه، بينما هبط سعر جرام الفضة عيار 585 إلى 42.23 جنيه.

فجوة تاريخية بين السعر الحالي والذروة

تُظهر قراءة الأداء التاريخي للفضة عيار 999 وجود فجوة كبيرة بين مستوياتها الحالية والذروة التي سجلتها في 29 يناير 2026، عندما بلغ سعر الجرام 211.98 جنيه، مقابل 72.12 جنيه حاليًا، بما يعني تراجعًا بنحو 65.98% من أعلى مستوى تاريخي مسجل.

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كما تشير البيانات إلى أن المعدن الأبيض سجل أدنى سعر تاريخي عند 10.94 جنيه في الأول من سبتمبر 2022، بينما بلغ متوسط سعر الجرام خلال آخر 30 يومًا نحو 86.24 جنيه، وهو مستوى أعلى من المستوى الحالي بنحو 16.37%، مما يعكس تباطؤًا في وتيرة التعافي.

تقلبات بداية العام 2026 وأسعار الأوقية

منذ بداية عام 2026، تراجع سعر جرام الفضة من مستوى افتتاح بلغ 123.94 جنيه إلى 72.12 جنيه، وفق المؤشر التاريخي، وهو ما يعكس حجم التقلبات الكبيرة التي شهدها المعدن خلال العام الجاري وتأثره بحركة الدولار العالمي والطلب الصناعي.

على مستوى الوحدات الأكبر، سجلت أوقية الفضة في السوق المحلية نحو 2243.18 جنيه، بما يعادل 41.20 دولار، فيما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 72 ألفًا و120 جنيهًا، وفق الأسعار الاسترشادية المتاحة التي تخدم المستثمرين الكبار.

التكلفة الإضافية ومصنعية المشغولات

لا يتوقف المبلغ الذي يدفعه المستهلك عند سعر الجرام الخام، إذ تضاف المصنعية إلى قيمة المشغولات أو السبائك بحسب النوع والتصميم والتاجر، فعند احتساب جرام الفضة النقية بسعر 72.12 جنيه وإضافة مصنعية افتراضية قدرها 25 جنيهًا، يصل السعر الاسترشادي إلى 97.12 جنيه للجرام.

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تعكس المستويات الحالية أهمية التفرقة بين شراء الفضة بغرض الزينة واقتنائها بغرض الاستثمار، فالمشغولات تتضمن تكلفة المصنعية التي قد لا يستردها المشتري بالكامل عند إعادة البيع، بينما ترتبط السبائك بصورة أكبر بقيمة المعدن ودرجة نقائه.