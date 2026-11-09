أسعار الذهب اليوم 9 نوفمبر 2026.. ارتفاع في عيار 24 والجنيه الذهب

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026، حيث بلغ عيار 24 نحو 7115 جنيهًا للبيع، مع صعود الأونصة العالمية والجنيه الذهب في سوق الصاغة المصري.

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، تباينًا ملحوظًا في حركة التداول، حيث سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا محدودًا في أسعار البيع مقابل تراجع في أسعار الشراء. يأتي هذا التحرك في ظل متابعة دقيقة لسوق الذهب المحلي الذي يستجيب للتقلبات اليومية في الأسعار العالمية والعملات، مما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة التي يتعامل بها الجمهور والمستثمرون في البلاد.

تفاصيل أسعار عيار 24 والجنيه الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الإثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 7115 جنيهًا مصريًا للبيع، بينما بلغ سعر الشراء منه 7055 جنيهًا مصريًا. ويشكل عيار 24 أعلى درجات الذهب المتداولة في السوق المحلية، حيث شهد ارتفاعًا طفيفًا في سعر البيع بقيمة 5 جنيهات مقارنة بمستوياته المسجلة أمس الأحد، والتي كانت عند 7110 جنيهات للبيع.

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في المقابل، سجل سعر الشراء انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، حيث انخفض من 7065 جنيهًا إلى 7055 جنيهًا. وهذا التباين بين سعري البيع والشراء يشير إلى حيوية التداول اليومية، حيث حافظ السوق على اتجاه صاعد في البيع لكنه أظهر حذرًا قليلاً في جانب الشراء بالمقارنة باليوم السابق.

وبالنسبة للجنيه الذهب، وهو من أهم المؤشرات المحلية، فقد سجل سعره اليوم الاثنين نحو 49800 جنيه مصري للبيع، و49400 جنيه مصري للشراء. وارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 40 جنيهًا مقارنة بسعره أمس الأحد الذي كان عند 49760 جنيهًا، فيما تراجع سعر الشراء بقيمة 40 جنيهًا ليصل إلى 49400 جنيه، مما يعكس تباينًا إيجابيًا في الجانب البيع فقط.

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حركة أسعار العيارات الأخرى والأونصة

شهدت باقي الأعيرة من الذهب ارتفاعًا في أسعار البيع بمقدار 5 جنيهات للجرام الواحد، حيث سجل عيار 21 زيادة مماثلة لعيار 24، وكذلك عيارا 18 و14 بالقيمة نفسها. وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5335 جنيهًا للبيع و5295 جنيهًا للشراء. ومن الجدير بالذكر أن سعر شراء عيار 18 استقر عند 5295 جنيهًا، على عكس عيار 24 الذي انخفض في الشراء.

أما فيما يتعلق بالأونصة العالمية، فقد سجلت الذهب سعرًا عاليًا على المستوى الدولي، حيث بلغت الأونصة نحو 4118.28 دولار أمريكي اليوم الاثنين. ويأتي هذا الارتفاع مقابل نحو 4065.99 دولار أمريكي في تعاملات أمس الأحد، محققًا زيادة صافية قدرت بـ 52.29 دولار، وهو ما عزز من معنويات السوق المحلي في جانب البيع.

وعلى صعيد التحويل المحلي للأونصة، سجلت أونصة الذهب بالجنيه المصري اليوم الاثنين نحو 221280 جنيهًا للبيع، و219500 جنيه للشراء. ومقارنة بأرقام أمس الأحد، شهدت الأونصة المحلية ارتفاعًا في سعر البيع بقيمة 180 جنيهًا، بينما تراجع سعر الشراء من 219680 جنيهًا إلى 219500 جنيه، وهو ما يتماشى مع اتجاه الارتفاع العام في الأسعار العالمية.

تأثير أسعار العملة والأسعار العالمية

يعتبر سعر الدولار الأمريكي في محلات الصاغة أحد العوامل المؤثرة مباشرة في تسعير الذهب محليًا، حيث سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 نحو 53.73 جنيه مصري. وقد انخفض سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري بنحو 65 قرشًا مقارنة بسعر أمس الأحد الذي كان عند 54.38 جنيه، وهو تراجع طفيف في قيمة العملة الأمريكية ساهم في استقرار نسبي في تكاليف الاستيراد.

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تشير هذه الأرقام إلى أن حركة الذهب اليوم كانت مدفوعة بشكل رئيسي بالارتفاع العالمي القوي لأونصة الذهب بالدولار، والذي تجاوز حاجز 50 دولار، في ظل استمرار تباين أسعار الشراء والبيع في السوق المصري. ويظل المستثمرون والمتعاملون في السوق المحلي يتابعون عن كثب هذه المؤشرات لتحديد فرص الدخول أو الخروج من السوق في الأيام القادمة.