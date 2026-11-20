انخفاض ملحوظ في أسعار الذهب بمصر يوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، حيث تراجع عيار 21 بمقدار 130 جنيهًا للبيع، فيما سجل الجنيه الذهب انخفاضًا بقيمة 1040 جنيهًا.

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية انخفاضا ملموسا وجديدا خلال تعاملات اليوم الجمعة، بتاريخ 20 نوفمبر 2026 ، مقارنة بالمستويات التي سجلتها الأسواق أمس الخميس. جاء هذا التراجع الشامل ليؤثر بشكل مباشر على جميع الأعيرة المتداولة، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا، فيما سجل الجنيه الذهب تراجعًا كبيرًا في قيمته السوقية، مما يفتح المجال لتغير في سلوكيات الشراء والاستثمار لدى المواطنين والمستهلكين.

تفاصيل أسعار عيار 21 والجنيه الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد المعيار الأوسع تداولًا في المحلات والصرائف بمصر، نحو 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء خلال جلسة اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026. وبالمقارنة المباشرة بأسعار أمس الخميس، التي كانت مسجلة عند 5805 جنيهات للبيع و5755 جنيهًا للشراء، يتضح أن الجرام الواحد فقد 130 جنيهًا في سعر البيع، و120 جنيهًا في سعر الشراء، ليواصل المعدن الأصفر مساره الهبوطي في السوق المحلية.

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وفي السياق نفسه، سجل الجنيه الذهب، وهو عيار قياسي يعتمد عليه الكثير من المربين والمستثمرين لحفظ القيمة، نحو 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء اليوم الجمعة. وقد تراجع هذا العيار بقيمة 1040 جنيهًا في سعر البيع، و960 جنيهًا في سعر الشراء مقارنة بسعره أمس الخميس الذي كان عند 46440 جنيهًا للبيع و46040 جنيهًا للشراء، مما يعكس ضغوط بيعية أو تراجعًا في الأسعار العالمية انعكس محليًا.

أداء الأعيرة الأخرى والأونصة العالمية

لم يكتفِ التراجع بعيار 21، بل امتد ليشمل أعيرة الذهب الأخرى بمعدلات مختلفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6485 جنيهًا للبيع و6440 جنيهًا للشراء اليوم. وسجل عيار 24 أكبر تراجع بين الأعيرة الرئيسية، حيث انخفض بقيمة 149.25 جنيهًا في البيع، و137.25 جنيهًا في الشراء مقارنة بسعره أمس الذي كان 6634.25 جنيهًا للبيع و6577.25 جنيهًا للشراء.

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أما بالنسبة لعيار 18، الذي يستخدم بكثرة في صناعة المجوهرات الخالصة، فبلغ سعره اليوم نحو 4865 جنيهًا للبيع و4830 جنيهًا للشراء مقابل 4975.75 جنيهًا و4932.75 جنيهًا على التوالي أمس. وسجل هذا العيار انخفاضًا بقيمة 110.75 جنيه في البيع و102.75 جنيه في الشراء. وفيما يخص عيار 14، سجل نحو 3785 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، دون توافر بيانات مقارنة واضحة مع أمس ضمن المصادر المحدثة.

على صعيد الأسعار العالمية والمعدلات الخارجية، سجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 201730 جنيهًا للبيع و200305 جنيهًا للشراء اليوم، فيما بلغ سعر الأونصة بالدولار نحو 3555.93 دولار. وبلغ سعر دولار الصاغة نحو 56.73 جنيه، مقابل 53.82 جنيه في البنك المركزي، وهي الفروقات التي تؤثر بشكل مباشر على هامش الربح والتسعير النهائي للمستهلك في محلات الصاغة بمختلف المحافظات.