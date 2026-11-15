أسعار النفط تسجل تراجعاً جديداً.. برنت قرب 96 دولاراً والعائد الأمريكي عند 88.5 دولارا

أسعار النفط اليوم تسجل انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي وسط حذر الأسواق من زيادة المعروض وضعف الطلب الأمريكي، مع بقاء المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط عاملاً مسيطراً على التوقعات المستقبلية للقطاع.

أغلقت أسعار النفط الرئيسية تداولات نهاية الأسبوع الماضي على تراجع ملحوظ، حيث سجل الخام القياسي الأوروبي سعر 95.84 دولاراً للبرميل، بينما استقر الخام الأمريكي عند 88.56 دولاراً للبرميل. يأتي هذا الهبوط في ظل حالة من الحذر السائدة بين المتداولين تجاه اتجاهات الطاقة، بعد أن أنهت الأسواق أسبوعها الثاني على التوالي في مسار هابط، مما يعكس تحولاً جذرياً في معطيات العرض والطلب عالمياً. وتأتي هذه التحركات السعرية استجابة مباشرة لتوقعات زيادة المعروض النفطي على مستوى العالم، مصحوبة ببيانات تدل على ضعف الطلب في الولايات المتحدة، رغم استمرار التهديدات الجيوسياسية التي تطال إمدادات الشرق الأوسط.

تراجع أسعار النفط وسط ضغوط المعروض العالمي

شهدت أسعار الخامين الرئيسيين، هما خام برنت القياسي وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، خسائر تقارب 2.5% على مدار الأسبوع الماضي، مما يعزز من وتيرة التراجع المستمر منذ أسبوعين متتاليين. وقد تحولت تركيز المستثمرين بشكل كبير من المخاوف السابقة بشأن نقص الإمدادات النفطية، إلى القلق الحالي من احتمالات حدوث فائض حقيقي في المعروض العالمي، وهو ما يضغط باستمرار على قوائم الأسعار ويحد من قدرتها على التعافي السريع. وتأتي هذه التقلبات لتؤكد أن توازن السوق لم يتحقق بعد، في ظل تداخل عوامل متناقضة تؤثر بشكل مباشر على قرارات الشراء والبيع.

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تعززت مخاوف المستثمرين بشكل إضافي عقب نشر بيانات أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في مخزونات النفط الخام والمنتجات البترولية داخل الولايات المتحدة، وهي المؤشر الذي يُنظر إليه كمقياس حيوي للصحة الاقتصادية للقطاع النفطي في أكبر مستهلك للطاقة في العالم. وقد ساهم هذا الارتفاع في المخزونات، بالاقتران مع زيادة واردات الخام وتراجع الاستهلاك النهائي للمنتجات المكررة، في دفع المخاوف بشأن ضعف الطلب المحلي، مما عزز التوقعات السلبية لاستهلاك الطاقة خلال الفترات المقبلة وأضفى مزيداً من التردد على تحركات السوق.

التوترات الجيوسياسية والعوامل الداعمة للأسعار

تواجه أسواق النفط الحالية معضلة متعلقة بتعارض العاملين الأساسيين اللذين يحكمان حركة السعر، حيث تتنافس توقعات زيادة الإمدادات العالمية وتحسن تدفقات الخام مع استمرار المخاطر الأمنية والسياسية الحادة في منطقة الشرق الأوسط. وتظل التطورات المرتبطة بالموقف الإيراني ومضيق هرمز، الذي يمثّل شرياناً حيوياً وحيوياً لصادرات النفط من كبار المنتجين في المنطقة، من أبرز العوامل القادرة على إعادة علاوة المخاطر إلى الأسعار بشكل مفاجئ وقوي. أي تصعيد في هذه المنطقة قد يعطل سلاسل الإمداد بشكل كامل ويعكس اتجاه السوق تماماً.

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زادت حدة المخاوف السوقية بشكل كبير بعد تداول تقارير تفيد بتعرض ناقلات نفط لهجمات مسلحة، بالإضافة إلى إعلان جماعة الحوثيين عن استهداف منشآت مرتبطة بالبنية التحتية النفطية في المملكة العربية السعودية. وقد أثرت هذه التطورات السلبية بشكل مباشر في بقاء احتمالات اضطراب الإمدادات قائمة بقوة، رغم الضغوط الهائلة الناتجة عن وفرة المعروض العالمي التي تسود السوق حالياً. وتعمل هذه الأحداث على تذكير المتداولين بأن أي خلل في المنطقة قد يعطل التوازن الحالي ويسبب قفزات سعرية حادة.

آفاق مستقبلية ومؤشرات السوق المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين والمحللين الاقتصاديين خلال التعاملات المقبلة بشكل دقيق نحو ثلاثة مؤشرات رئيسية حاسمة، وهي تطورات المعروض العالمي على المستوى الكلي، وحركة المخزونات الأمريكية الأسبوعية، ومسار التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط. ستحدد هذه العوامل الثلاثة بشكل قاطع الاتجاه السائد للسوق في الأيام القادمة، حيث تشير السيناريوهات إلى احتمالات متشابهة في التأثير المباشر على قرارات الاستثمار والتداولات الفورية بين الأطراف المعنية.

إذا استمر اتجاه ارتفاع الإمدادات النفطية بالتزامن مع استمرار ضعف الطلب العالمي والمحلي، فمن المرجح أن تتواصل الضغوط الهبوطية على أسعار الخام لفترة أطول مما هو متوقع حالياً. وفي المقابل، يمكن لأي تصعيد إقليمي يؤثر سلباً على حركة ناقلات النفط أو يعطل صادرات المنطقة بشكل كامل، أن يدفع الأسعار إلى موجة ارتفاع جديدة وقوية. وتأتي هذه المعطيات لتؤكد على ضرورة المتابعة الدقيقة لكل إعلان صادر عن الجهات المعنية بالقطاع النفطي.

من الجدير بالذكر أن اليوم الأحد يُعد عطلة أسبوعية رسمية لأسواق العقود الآجلة الرئيسية، ولذلك فإن الأرقام المسجلة تمثل آخر تسوية متاحة وليست تداولات مباشرة جديدة خلال هذا اليوم. إن هذه الفترة من الراحة السوقية تتيح للمستثمرين الوقت الكافي لتحليل البيانات الجديدة واتخاذ القرارات الاستراتيجية للمستقبل القريب. إن التوازن الدقيق بين العرض والطلب والمخاطر السياسية يظل هو المحور الأساسي الذي تدور حوله كل التوقعات.