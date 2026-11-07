أسعار الذهب في مصر تسجل استقرارا يوم السبت 7 نوفمبر 2026

استقرار أسعار الذهب في مصر السبت 7 نوفمبر 2026، حيث بلغ سعر جرام عيار 21 نحو 6210 جنيهات للبيع، مع ترقب المستثمرين لتحركات الأوقية العالمية.

شهدت أسواق الذهب في مصر، يوم السبت السابع من نوفمبر عام 2026، حركة تداول متميزة اتسمت بالاستقرار النسبي، وسط حالة من الترقب والانتظار من قبل المواطنين والمستثمرين. يعكس هذا الوضع توجهاً واضحاً لمراقبة تحركات المعدن الأصفر في الأسواق الدولية، ومدى تأثير التغيرات الحاصلة في سعر الأونصة الأمريكية وعملات الصرف على مستويات التسعير المحلية داخل محلات الصاغة المتخصصة.

تحركات أسعار الذهب داخل السوق المصرية

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21، وهو المعدن الأكثر تداولاً وانتشاراً في السوق المصرية، نحو 6210 جنيهات للبيع و6180 جنيهًا للشراء. وعلى صعيد الجنيه الذهب، سجلت قيمته نحو 49 ألفًا و680 جنيهًا للبيع، مما يعكس استمرار حالة الحذر والانتظار داخل سوق المشغولات الذهبية خلال تعاملات هذا اليوم.

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وتضمنت قائمة أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، وفقاً لأحدث تحديث تم الإعلان عنه في الساعة الثالثة وخمس عشرة دقيقة صباحاً، أن سعر جرام الذهب من عيار 14 وصل إلى 4140 جنيهًا للبيع و4120 جنيهًا للشراء، مما يحدد هيكلية الأسعار للمستهلكين الراغبين في اقتناء قطع أصغر حجماً.

تأثير الأوقية العالمية وسعر الدولار

على صعيد الأسواق العالمية، سجلت أوقية الذهب نحو 4065.98 دولار، وفقاً للبيانات الرسمية المعلنة، في حين بلغ سعر الأوقية محسوباً بالجنيه المصري نحو 220 ألفًا و745 جنيهًا للبيع و219 ألفًا و680 جنيهًا للشراء. وتظل تحركات الأوقية العالمية من أبرز العوامل التي تحدد سعر الذهب محلياً.

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يرتبط تسعير الذهب محلياً ارتباطاً وثيقاً بسعر صرف الدولار ومستويات العرض والطلب داخل السوق المصرية. وسجل الدولار المستخدم في حسابات تسعير الذهب لدى الصاغة نحو 54.29 جنيه، مقابل 53.78 جنيه وفق السعر المصرفي الوارد في البيانات، مما يبرز أهمية متابعة الفارق بين أسعار الدولار المستخدمة في التسعير والسعر المعلن بالبنوك.

تقلبات الأسعار والقرارات الاستثمارية

تكشف المقارنة بين الأسعار المسجلة خلال الأيام الأخيرة عن تحركات متباينة للمعدن الأصفر، حيث سجل جرام الذهب من عيار 21 نحو 6405 جنيهات يوم 28 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 6210 جنيهات في 6 نوفمبر. كما سجل الجنيه الذهب نحو 51 ألفًا و240 جنيهًا في 28 أكتوبر، مقابل 49 ألفًا و680 جنيهًا في آخر تحديث.

تعكس هذه التحركات استمرار التقلبات في سوق الذهب، ما يجعل متابعة الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع أمراً بالغ الأهمية للمستهلكين. وبالنسبة للراغبين في الاستثمار، يُنصح بمتابعة تحركات الأسعار وعدم اتخاذ قرار الشراء أو البيع اعتماداً على تغير يوم واحد فقط، مع ضرورة حساب قيمة المصنعية والدمغة والضريبة للمقبلين على الزواج.

نصاب الزكاة وتفاصيل إضافية

وبحسب السعر المعلن لجرام الذهب من عيار 24، بلغت القيمة التقريبية لنصاب زكاة الذهب، المحسوب على أساس 85 جرامًا من عيار 24، نحو 600 ألف و525 جنيهًا. ويظل قرار الشراء أو البيع مرتبطاً بهدف المواطن من الاحتفاظ بالذهب ومدى احتياجه للسيولة، مما يتطلب وعياً دقيقاً بالتفاصيل الاقتصادية المحلية والدولية.