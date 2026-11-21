شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا اليوم السبت 21 نوفمبر 2026، حيث سجل الجنيه الذهب 43680 جنيهًا والعيار 21 يسجل 5460 جنيهًا للبيع.

تواصلت حالة التراجع الحادة في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة ب السوق المحلية المصرية خلال تعاملات يوم السبت 21 نوفمبر 2026 ، لتسجل مستويات منخفضة جديدة مقارنة بالأيام السابقة. جاء هذا الانخفاض كاستمرار للاتجاه الهابط الذي شهدته المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، حيث تأثر السوق المحلي بتقلبات الأسعار العالمية والعوامل المحفزة لأسعار الصرف المحلية.

تفاصيل هبوط أسعار الذهب في الأسواق المصرية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يمثل الأكثر تداولًا بين المواطنين والمستهلكين في مصر، انخفاضًا واضحًا حيث وصل إلى 5460 جنيهًا في سعر البيع، بينما استقر سعر الشراء عند 5410 جنيهات. كان هذا المستوى مسجلًا أمس الجمعة عند 5675 جنيهًا للبيع و5635 جنيهًا للشراء، مما يعني خسارة الجرام الواحد قيمة قدرها 215 جنيهًا في البيع و225 جنيهًا في الشراء فقط خلال يوم تداول واحد.

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وفيما يتعلق بأعلى أعيار الذهب، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6240 جنيهًا للبيع و6185 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم. مقارنة بسعر أمس الجمعة الذي بلغ 6485 جنيهًا للبيع و6440 جنيهًا للشراء، يتضح أن العيار 24 تآكلت قيمته بقيمة 245 جنيهًا في البيع و255 جنيهًا في الشراء، مما يعكس حجم الضغط الهبوطي على الشريحة الأثمن من سبائك الذهب.

انخفاض الجنيه الذهب والأعيار الأقل عيارًا

سجل الجنيه الذهب، الذي يتبعه صاغون ومشترون كبار كمؤشر رئيسي لحالة السوق، انخفاضًا ملحوظًا بقيمة 1720 جنيهًا في سعر البيع، ليصل إلى 43680 جنيهًا للبيع. وفي نفس السياق، انخفض سعر الشراء بمقدار 1800 جنيه ليسجل 43280 جنيهًا، مقارنة بسعر أمس الجمعة الذي بلغ 45400 جنيه للبيع و45080 جنيهًا للشراء، مما يمثل خسائر كبيرة لحاملي السبائك والكنوز الذهبية الصغيرة.

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امتد الهبوط ليشمل الأعيار الأقل قيمة مثل عيار 18، الذي سجل سعر الجرام منه 4680 جنيهًا للبيع و4635 جنيهًا للشراء اليوم، بانخفاض قدره 185 جنيهًا في البيع و195 جنيهًا في الشراء عن مستويات أمس الجمعة المسجلة عند 4865 و4830 جنيهًا على التوالي. كما تضرر عيار 14 بـ 145 جنيهًا في البيع و150 جنيهًا في الشراء، ليصل سعره إلى 3640 جنيهًا و3605 جنيهات على التوالي.

تأثير سعر الأونصة والدولار على السوق المحلية

عكس تقلبات السوق المحلية أثر مباشر لأسعار الأونصة العالمية والعملات الأجنبية، حيث سجل سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 194085 جنيهًا للبيع و192310 جنيهات للشراء، مقابل 201730 و200305 جنيهًا أمس. أما سعر الأونصة بالدولار الأمريكي فسجل نحو 3532.82 دولار، بانخفاض 23.11 دولار عن سعر أمس الجمعة البالغ 3555.93 دولار، مما أسهم في تخفيف الضغط على الأسعار المحلية جزئيًا.

في قطاع العملات، سجل سعر دولار الصاغة اليوم نحو 54.94 جنيه، مقابل 56.73 جنيه أمس، بانخفاض 1.79 جنيه، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي نحو 53.61 جنيه مقارنة بـ 53.82 جنيه أمس، بانخفاض 21 قرشًا. هذه التقلبات في سعر الصرف تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد الذهب وتشكيل أسعار الصاغة النهائية للمستهلكين في السوق المصرية.