تفاصيل كاملة لأسعار الذهب في مصر يوم 24 نوفمبر 2026، حيث وصل سعر جرام عيار 24 إلى 6490 جنيهًا مع توضيح أسعار الجنيه الذهب والسبائك والفرق في التكلفة النهائية.

شهدت الأسواق ال مصر ية في يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 تقلبات ملحوظة في قيمة المعادن الثمينة، ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 مستوى 6490 جنيهًا مصر يًا. وقد أصبح هذا المستوى التاريخي الذي يقابله أدنى مستوى للذهب منذ 14 شهرًا دافعًا رئيسيًا أمام المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في المعدن الأصفر. ولم يعد اقتناء الذهب حكراً على أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، إذ وفرت السبائك بأوزان متغيرة خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاقتصادية. وتعد معرفة التكلفة الدقيقة لكل وزن من الأوزان المختلفة، بدءاً من ربع الجرام وصولاً إلى سبيكة الكيلو، خطوة جوهرية وإلزامية قبل اتخاذ أي قرار شرائي في هذا الإطار.

تفاصيل أسعار الجنيه الذهب والعملات النصفية

سجلت العملات الذهبية في تعاملات اليوم تفاوتاً واضحاً في قيمتها بناءً على الوزن والعيار، حيث بلغ سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21 نحو 45440 جنيهًا مصريًا. وفي المقابل، حقق نصف الجنيه الذهب، الذي يزن 4 جرامات، قيمة قدرها 22720 جنيهًا مصريًا. كما سجل ربع الجنيه الذهب وزن جرامين قيمة بـ 11360 جنيهًا مصريًا. وتظهر هذه الأرقام بوضوح كيف تتوزع فرص الاستثمار على وحدات صغيرة ومتوسطة تناسب الميزانيات المختلفة.

Also read محمد فضل عن خسارة بيراميدز: جمهور الأهلي اكتشف الأزمة قبل إدارة النادي

ارتفاع أسعار سبائك الذهب الكبيرة والكيلو

بالانتقال إلى الأوزان الكبيرة، سجلت قطعة الذهب المسمى بـ 5 جنيهات، والتي يزن مجموعها 40 جرامًا، قيمة تقارب 227200 جنيهًا مصريًا. أما قطعة 10 جنيهات الذهب، التي تزن 80 جرامًا، فبلغ سعرها نحو 454400 جنيهًا مصريًا. وتؤكد هذه الأسعار على وجود فرق كبير في قيمة الشراء حسب الوزن الإجمالي، مما يستدعي من المستثمر حساب الميزانية المتاحة بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من عملية الاستحواذ على هذا الرصيد الذهبي خلال هذا اليوم.

Advertisement

فارق السعر الاسترشادي عن التكلفة النهائية

يجب على المشتري إدراك وجود فرق مهم بين السعر الاسترشادي المعروض في الإعلام وبين السعر النهائي داخل محلات الصاغة. فالأرقام المعلنة تُحسب وفق قيمة الذهب الخام فقط، ولا تشمل بالضرورة تكاليف المصنعية أو قيمة الدمغة أو الرسوم الإدارية الأخرى. ولذلك، فإن السعر الذي يدفعه الزبون في المتجر يكون أعلى من السعر الخام، ويجب عليه مقارنة تكلفة الجرام بين الشركات المختلفة للاستفادة من العروض المناسبة.

نصائح ذهبية قبل إتمام عملية الشراء

لا بد من استفسار المشتري عن قيمة المصنعية وسياسة إعادة البيع لدى التاجر قبل إغلاق الصفقة. كما ينبغي الحصول على فاتورة رسمية واضحة ومفصلة توضح الوزن الحقيقي، والعيار الدقيق، والسعر النهائي المدفوع. وتُعد هذه الوثائق الضمان الوحيد للمستهلك في حال وجود أي نزاعات مستقبلية أو عند الرغبة في تصريف القطعة في وقت لاحق. وتختلف هذه المصنعية والدمغة من شركة إلى أخرى، مما يخلق تفاوتاً في السعر النهائي رغم تساوي قيمة الذهب الخام.