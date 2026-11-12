أسعار الريال السعودي اليوم 12 نوفمبر 2026 وتباين البنوك

تحديث أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم 12 نوفمبر 2026، مع تراجع المتوسط وتباين الأسعار بين البنوك، وأعلى سعر بيع وشراء.

تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية، وتحديداً الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ، جذب انتباه شريحة واسعة من المواطنين المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وأسرهم، بالإضافة إلى الراغبين في أداء مناسك العمرة أو السفر، نظراً لاستمرار التباين الملحوظ في أسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية.

تفاصيل أسعار البنوك في 12 نوفمبر 2026

تكشف أحدث التعاملات المصرفية المسجلة اليوم عن وصول أعلى سعر لشراء الريال السعودي إلى 14.2506 جنيه مصري في البنك المركزي المصري، في حين يقدم البنك المصري الخليجي أقل سعر للبيع عند 14.2092 جنيه، مما يمنح المتعاملين فرصة ذهبية للمقارنة بين العروض واختيار البنك الأنسب الذي يتماشى مع اتجاه معاملتهم المالية.

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ويأتي سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي عند 14.2484 جنيه للشراء و14.283 جنيه للبيع، بينما سجل المصرف العربي الدولي 14.2321 جنيه للشراء و14.2781 جنيه للبيع، كما سجل البنك التجاري الدولي (CIB) 14.2268 جنيه للشراء و14.2697 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق ببقية البنوك، سجل بنك قناة السويس 14.197 جنيه للشراء و14.296 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية 14.1854 جنيه للشراء و14.283 جنيه للبيع، بينما جاء سعر بنك القاهرة عند 14.1816 جنيه للشراء و14.285 جنيه للبيع.

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تراجع متوسط الأسعار خلال العشر أيام

تكشف حركة متوسط أسعار الريال السعودي في البنوك عن تراجع ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفض متوسط سعر الشراء من 14.65 جنيه في 2 نوفمبر إلى 14.10 جنيه في 10 نوفمبر، كما تراجع متوسط سعر البيع من 14.80 جنيه إلى 14.23 جنيه خلال الفترة الزمنية نفسها.

تعكس هذه التحركات السعرية أهمية بالغة لمتابعة أسعار الصرف بدقة قبل إجراء أي تحويلات مالية أو شراء للعملة، خاصة في ظل اختلاف الأسعار بشكل واضح من مصرف إلى آخر، مما يؤثر بشكل مباشر على التكلفة الإجمالية للمعاملات المالية.

نصائح للمستثمرين والمستفيدين

إذا كنت تمتلك ريالات سعودية وترغب في بيعها، فإن البنك المركزي المصري يقدم أعلى سعر شراء مسجل عند 14.2506 جنيه، مما يجعله الخيار الأمثل لتحقيق أعلى عائد مالي.

وتظل المقارنة بين أسعار البنوك المختلفة خطوة ضرورية لتقليل تكلفة شراء العملة أو زيادة قيمة المبلغ المحصل عند بيعها، مع ضرورة التأكد من السعر الفعلي المتاح وقت تنفيذ المعاملة لضمان عدم تعرضك لأي خسائر غير محسوبة.