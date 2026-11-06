أسعار الحديد في مصر نوفمبر 2026.. حديد عز يتجاوز 41 ألف جنيه

انخفاض طفيف في أسعار الحديد المحلي في مصر لنوفمبر 2026، حيث استقر حديد عز عند 41 ألف جنيه وتباين سعر الطن بين 35 ألفاً و700 جنيه. تفاصيل العرض والطلب.

شهدت أسعار الحديد في السوق ال مصر ي تباينات واضحة خلال نوفمبر 2026 ، حيث استمرت القوائم المعلنة من قبل الشركات المنتجة في جذب انتباه المواطنين والمقاولين المهتمين بمشاريع ال بناء. جاءت هذه التحديثات بعد دخول قوائم أسعار الشهر الجديد حيز التنفيذ، مع إعلان عدد من المصانع عن زيادات جديدة في الأسعار مقارنة بمستويات البيع التي سجلتها خلال شهر أكتوبر الماضي.

تباين أسعار الحديد في مصانع مصر

ارتفع سعر الطن في بعض الحالات بنحو 2000 جنيه، مما خلق تفاوتاً واضحاً في الأسعار بين المصانع المنتجة المختلفة. سجلت أسعار الحديد مستويات متفاوتة وفق آخر القوائم المعلنة لمبيعات نوفمبر، حيث بقي حديد عز قرب مستوى 41 ألف جنيه للطن. في المقابل، بدأت بعض الشركات الأخرى أسعارها من 35 ألفاً و700 جنيه للطن، وهو ما يجعل إجراء مقارنة دقيقة بين المصانع خطوة ضرورية قبل اتخاذ أي قرار بالشراء.

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حسابات تكلفة شراء الحديد

تمثل أسعار الحديد أحد أهم العناصر التي تحدد ميزانية البناء في مصر، حيث تختلف التكلفة الإجمالية بناءً على نوع الحديد والشركة المنتجة. تبلغ تكلفة شراء 10 أطنان من حديد عز للأطوال نحو 408 آلاف و500 جنيه، بينما تصل التكلفة إلى 402 ألف جنيه عند الشراء من حديد بشاي. وفي حال الاعتماد على حديد العلا المعلن، تصل التكلفة إلى 357 ألف جنيه فقط لنفس الكمية.

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العوامل المؤثرة في السعر النهائي

يجب على المستهلكين أن يدركوا أن الأسعار المعلنة من الشركات تكون عادةً بسعر تسليم أرض المصنع، وهو ما قد يختلف عن السعر النهائي. قد يرتفع السعر النهائي للمستهلك نتيجة إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهيئات ربح التجار. كما تختلف الأسعار النهائية بحسب المحافظة التي يتم فيها الشراء والكميات المطلوبة ومواصفات الحديد الفنية.

نصائح قبل إتمام عملية الشراء

ينصح الخبراء المقبلون على البناء بالحصول على عروض أسعار حديثة من أكثر من موزع لتجنب الخسائر. يجب التأكد من أن السعر النهائي شامل لجميع تكاليف النقل والضريبة قبل إتمام عملية الشراء. كما يُنصح بمراجعة المواصفات الفنية والأوزان بدقة لضمان الحصول على المنتج المناسب لبناء آمن واقتصادي.