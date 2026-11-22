تكشف مقارنة أسعار الحديد في السوق المصرية عن فجوة كبيرة بين المصانع، ويمكن أن يوفر اختيار المصنع المناسب مبالغ كبيرة في ميزانية البناء. تعرف على أبرز الأسعار وشروط المقارنة.

تكشف مقارنة أسعار الحديد في السوق المصرية عن فجوة كبيرة بين المصانع، تجعل قرار الشراء عنصرًا أساسيًا في حساب تكلفة البناء. وتشير الأسعار المرصودة إلى أن اختيار مصنع الحديد قد يؤثر في ميزانية البناء بما يتجاوز 50 ألف جنيه، وهو ما يهم المواطنين المقبلين على استكمال أعمال الأساسات والأعمدة والأسقف الخرسانية.

وتظهر الأسعار استمرار تجاوز بعض الأنواع مستوى 40 ألف جنيه للطن، في حين تسجل مصانع أخرى مستويات أقل بوضوح. ويفتح هذا التفاوت المجال أمام المقارنة بين المصانع قبل اتخاذ قرار الشراء، خاصة لمن يخططون لتوزيع الميزانية على مراحل البناء المختلفة.

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أسعار حديد عز والمصانع الكبرى في السوق

سجل حديد عز نحو 40 ألفًا و850 جنيهًا للطن للأطوال، مقابل 38 ألف جنيه للطن للفائف، ليكون بذلك الأعلى سعرًا بين الأنواع التي وردت في المقارنة. أما حديد بشاي فبلغ سعره 40 ألفًا و200 جنيه للطن، أي أنه يقترب من مستوى حديد عز في فئة الأطوال.

وسجل حديد السويس للصلب 39 ألفًا و950 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر حديد المراكبي 39 ألفًا و800 جنيه للأطوال و38 ألفًا و500 جنيه للفائف. كما بلغ سعر حديد الجارحي 39 ألفًا و200 جنيه للطن، وهو ما يضعه في نطاق سعري متقارب مع مصانع أخرى في الترتيب نفسه.

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فروق الأسعار بين المصانع الأقل تكلفة

جاء حديد المصريين عند 38 ألفًا و500 جنيه للطن، وحديد المدينة عند 38 ألف جنيه، فيما سجل حديد النوبارية 37 ألف جنيه. وفي المستوى الأدنى من القائمة، بلغ سعر حديد الجيوشي 36 ألفًا و500 جنيه للطن، وسجل حديد العربية للصلب 36 ألفًا و200 جنيه، وحديد عنتر 36 ألفًا و100 جنيه.

أما حديد بيانكو ومصر ستيل فبلغ سعر كل منهما 36 ألف جنيه للطن. وتوضح هذه القائمة أن الفارق بين أعلى الأسعار وأدناها يكفي لإحداث اختلاف واضح في إجمالي تكلفة الحديد لمشروع بناء متوسط الحجم.

ولتوضيح حجم الفارق على كميات محددة، أورد التقرير أن 10 أطنان من حديد عز تبلغ قيمتها 408 آلاف و500 جنيه، في حين تبلغ 10 أطنان من حديد الجيوشي 365 ألف جنيه. ووفقًا للتقرير، يصل الفارق بين حديد عز وحديد العلا إلى 51 ألفًا و500 جنيه، وهو مبلغ يمكن توجيهه إلى جزء من أعمال التشطيبات أو استكمال مراحل البناء.

ضوابط الشراء قبل الاختيار بين المصانع

لا ينبغي أن يكون السعر وحده معيار الاختيار بين مصانع الحديد، بحسب ما ورد في التقرير. فالمطلوب أولًا التأكد من مطابقة الحديد للمواصفات الهندسية المطلوبة في المشروع، ثم مراجعة تكاليف النقل والتوزيع.

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ويوضح التقرير أن سعر المصنع لا يعبر بالضرورة عن التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك، لأن تكاليف النقل والتوزيع قد تضيف أعباء إضافية على السعر المعلن. لذلك تبقى المقارنة الدقيقة بين الأسعار النهائية بعد احتساب هذه البنود جزءًا أساسيًا من قرار الشراء.