أسعار الذهب اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 ارتفاعات حادة في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر سجلت ارتفاعات كبيرة يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، حيث تجاوزت قيمتها العيار 21 نحو 5955 جنيهًا، بالتزامن مع تذبذب الأسعار العالمية.

سجلت أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين 16 نوفمبر 2026، محققة قفزات واضحة في جميع الأعيرة المتداولة. جاء هذا الارتفاع في محلات الصاغة المصرية بالتزامن مع زيادة قيمة ال جنيه الذهب و الأونصة المقومة بالعملة المحلية، رغم التراجع الطفيف الذي شهده سعر الأونصة عالميًا بالدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.

تحركات أسعار الذهب المحلي اليوم

ارتفعت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 6805 جنيهات للبيع و6760 جنيهًا للشراء، مقارنة بمستويات أمس الأحد التي كانت تسجل 6670 جنيهًا للبيع والشراء. وبالتالي، حقق عيار 24 ارتفاعًا في سعر البيع بقيمة 135 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 90 جنيهًا، ليسجل هذا العيار الأعلى نقاءً ارتفاعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم.

Also read مصر والهند تبحثان إقامة شراكات جديدة في صناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة

فيما يخص العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5955 جنيهًا للبيع و5915 جنيهًا للشراء. وبالمقارنة مع أسعار أمس الأحد التي سجل فيها الجرام 5835 جنيهًا للبيع والشراء، ارتفع سعر البيع بقيمة 120 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 80 جنيهًا، مما يجعل تحركات هذا العيار المؤشر الأبرز للمتداولين.

سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5105 جنيهات للبيع و5070 جنيهًا للشراء، مقارنة بـ5000 جنيه للبيع والشراء أمس الأحد، بزيادة بلغت 105 جنيهات في سعر البيع و70 جنيهًا في سعر الشراء. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3970 جنيهًا للبيع و3945 جنيهًا للشراء، مقابل 3890 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد، ليرتفع سعر البيع بقيمة 80 جنيهًا، وسعر الشراء بنحو 55 جنيهًا.

Advertisement

تضارب اتجاهات الأسعار العالمية والمحلية

تظهر الأرقام المعلنة تباينًا واضحًا بين حركة السعر العالمي وحركة السوق المحلية، إذ ارتفعت أسعار الأعيرة والجنيه الذهب والأونصة بالجنيه المصري، بينما تراجع السعر العالمي للأونصة مقارنة بالتعاملات السابقة. سجلت الأونصة المقومة بالجنيه المصري نحو 211680 جنيهًا للبيع و210260 جنيهًا للشراء اليوم الإثنين، مقارنة بـ207415 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد.

وسجلت الأونصة المقومة بالجنيه المصري ارتفاعًا بقيمة 4265 جنيهًا في سعر البيع، و2845 جنيهًا في سعر الشراء. وعلى المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 3857.73 دولارًا، مقابل 3874.43 دولارًا أمس الأحد، لتتراجع بقيمة 16.70 دولارًا، مما يعكس حالة من عدم التوافق بين المؤشرات المحلية والعالمية.

ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 47640 جنيهًا للبيع و47320 جنيهًا للشراء خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقارنة بـ46680 جنيهًا للبيع والشراء أمس الأحد. وبذلك ارتفع سعر بيع الجنيه الذهب بقيمة 960 جنيهًا، بينما زاد سعر الشراء بنحو 640 جنيهًا، في خطوة تعكس الزيادة الشاملة لأسعار جرامات الذهب بمختلف الأعيرة في السوق المحلية.

مؤشرات الدولار وسوق الصاغة

تأتي متابعة أسعار الذهب مرتبطة بشكل وثيق بحركة العملات الأجنبية، حيث سجل سعر الدولار في تعاملات الصاغة نحو 54.87 جنيه اليوم الإثنين، مقابل 53.53 جنيه أمس الأحد. بلغ سعر الدولار في البنك نحو 53.71 جنيه، ليصل الفارق بين سعر الدولار في الصاغة وسعره في البنك إلى 1.16 جنيه، وهو عامل يؤثر بشكل مباشر على حسابات التجار والمستهلكين.