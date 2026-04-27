أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026: ارتفاع طفيف في العيارات المختلفة

يرصد موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، حيث سجل عيار 24 أعلى سعرًا بـ8015 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 56.120 ألف جنيه. كما ناقش التقرير العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا، مثل أسعار الفائدة والنفط والإنتاج.

يرصد موقع 'صدى البلد' أسعار الذهب وتطوراته في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، وفقًا لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة. وقد سجل سعر بيع وشراء أعيرة الذهب في مصر اليوم مستويات مختلفة حسب العيار.

حيث بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعرًا، 8015 جنيهًا، بينما وصل سعر شراءه إلى 7970 جنيهًا. أما عيار 21، الأكثر انتشارًا، فقد سجل سعر بيعه 7015 جنيهًا، وسعر شراءه 6975 جنيهًا. في حين سجل عيار 18 سعر بيعه 6015 جنيهًا، وسعر شراءه 5980 جنيهًا. بينما بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4675 جنيهًا، وسعر شراءه 4650 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 56.120 ألف جنيه، وسعر شراءه 55.800 ألف جنيه. أما أوقية الذهب، فقد سجل سعر بيعها نحو 249360 جنيهًا، وسعر شراءها 247940 جنيهًا. كما سجل سعر الدولار في الصاغة اليوم 52.96 جنيهًا مقابل 52.57 جنيهًا السعر الرسمي. وتُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4708 دولارًا.

من جانب آخر، يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها معدل سعر الفائدة عالميًا، حيث يتم تحديده من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

كما أن أسعار النفط عالميًا تلعب دورًا كبيرًا، حيث يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ما يدفع البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره. بالإضافة إلى ذلك، تلعب كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد أسعار الذهب. وفي ختام التعاملات، شهد سعر الذهب في مصر ارتفاعًا طفيفًا، مع هدوء في الأسعار مع بدء التعاملات المسائية اليوم الأحد.

كما أن عيار 21 بالمصنعية سجل سعر الذهب اليوم الأحد 26 أبريل 2026 بعد آخر ارتفاع. وتأتي هذه التغيرات في ظل عوامل اقتصادية عالمية تؤثر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية والدولية





